人行出手救債市 銀行反應冷機構熱

人行近來窗口指導銀行增配 AA + 以下信用債，銀行表示不會立刻增加頭寸，強調低評等信用債配置還得要風控部門審核過才行，反觀非銀機構已經開始積極動作，更強調信用評等不是投資的唯一參考指標。

陸媒報導，目前看來銀行態度審慎，還在等待人行進一步細則發出，加上這回沒有強制性要求額度，只是增加配置信用債的一種手段，預計銀行接下來雖然會響應人民銀行釋放 MLF 的行動，配置低評等信用債，但態度會較保守，要等風控部門審核後才會慢慢增加配置。

事實上，自今年 4 月資管新規公布後，銀行的風險偏好明顯往上，由於理財採用淨值化估值，原來預期收益型理財還看不出來，現在一旦違約立刻就能看出來，導致銀行理財日益趨向風險厭惡型。

許多銀行表示，這回人行只是提供流動性，並不負責信用風險。多數銀行會透過自己的風控和評價體制考核過才會考慮配置債券。

有別於銀行的審慎態度，一家大型券商固定收益部總經理則表示，正在觀望配置信用債，先前已持有部分 AA 級左右的信用債，強調信用評等並非唯一投資參考指標，也會考慮企業本身性質，若是評等相對較低的地方國企，仍有投資價值。

華創證券資產管理部總經理屈慶表示，未來信用債有望迎接反彈，但過程是緩慢，看好在政策著手修復市場風險偏好後，隨著後期政策信用持續釋放，以及帶頭銀行對民營企業的貸款和融資恢復，市場信心也會有所修復，有機會帶動信用債市場好轉。短期來看，中低評等信用債的配置價值有望先恢復。

在人行喊話下，一些中低評級的城投債以及地方國企發行的產業債成交活躍，收益率也有不同程度向下。在避險資金不斷加速進入債市下，今年以來，中證全債指數不斷走高，截至 7 月 19 日，今年來該指數漲幅來到 5.06%，其中利率債表現最為強勢。

反觀 A 股在人行與銀保監會近來都在釋放寬鬆訊號之際，昨天已連續五連跌，今日開盤後同樣持續下探。機構人士認為，在目前嚴監管下，進入 A 股的資金被嚴格管控，銀行的錢很難通過配資、定增、基金等方式進入股市，因此放出來的流動性很難流到權益類市場。