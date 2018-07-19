大生農業金融(01103-HK)正就違約借款的還款安排與貸款人進行磋商

大生農業金融(01103-HK)公布融資及貸款協議之最新情況。於本公告日期，違約銀行借款及其他借款之總額(包括因即時還款要求而到期之借款)分別約為本金總額3.184億元(人民幣.下同)及12.185億元。除該等因拖欠還款已被訴諸法律程序之借款外，該集團正就未償還本金總額約為8.698億元之餘下違約借款的還款安排與貸款人進行磋商。該公司目前正評估上述違約事件及任何潛在違約事件對其他貸款融資之影響。

董事會確認，於今年4月10日，天津星河商業保理有限公司向天津市高級人民法院發出及提交針對瑞盈信融(深圳)商業保理有限公司(該公司之非全資附屬公司)及深圳市大生農業集團有限公司之起訴書，內容有關因拖欠本金金額為2.55億元之融資及所有相關利息之還款而違反再保理協議。

於天津星河起訴書中，大生(福建)農業有限公司、香港大生投資控股有限公司(兩者均為深圳市大生農業集團有限公司之附屬公司)以及蘭華升(執行董事兼董事長)作為天津星河融資之擔保人均被列為被告。由於送遞天津星河起訴書出現延誤，該公司於7月11日方接獲天津星河起訴書。

董事會亦確認，於6月19日，該公司非全資附屬公司南京大生冷鏈物流股份有限公司向南京市中級人民法院發出及提交針對該公司全資附屬公司上海大生農化有限公司之起訴書，內容有關因拖欠本金金額為2.09億元之貸款及所有相關利息之還款而違反流動資金貸款協議。於南京大生起訴書中，該公司作為南京大生貸款之擔保人亦被列為被告。由於送遞南京大生起訴書出現延誤，該公司於7月12日方接獲南京大生起訴書。

鑒於天津星河法律訴訟及南京大生法律訴訟處於初期階段，董事會認為目前評估其對該公司之潛在影響並不實際。無論如何，天津星河法律訴訟及南京大生法律訴訟不會影響該集團之正常運作。該公司正就天津星河法律訴訟及南京大生法律訴訟徵詢法律意見。該公司將於適當時候作出進一步公告，以便其股東及投資者知悉有關借款、該集團財務狀況、法律訴訟及其他事項之進展。

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