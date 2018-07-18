LINE加密貨幣交易所BITBOX正式營運 發展多元金融服務

社群平台 LINE 今 (18) 日宣布，設立於新加坡的加密貨幣交易所「BITBOX」16 日已正式營運，用戶可在 BITBOX 上交易約 30 種熱門加密貨幣，且 BITBOX 與業界知名的加密貨幣資安防護公司「BitGo」合作，整合 BitGo 的機構級多重簽章交易技術，BITBOX 的推出為 LINE 發展多元金融相關服務的計劃之一。

LINE 表示，BITBOX 的服務以用戶需求為核心，運用 LINE 在使用者介面與使用者經驗上的豐富經驗來設計呈現直覺化的介面設計，支援 15 種語言，在交易所上交易的加密貨幣，都經過內部委員會嚴格把關審核，替用戶謹慎的評估篩選。

為提供最高層級的資安防護措施，BITBOX 與業界知名的加密貨幣資安防護公司「BitGo」合作，將 BitGo 的機構級多重簽章交易技術整合進來。LINE 表示，BitGo 錢包是業界唯一達到機構等級，又採用多重簽章交易技術支援多種貨幣的熱錢包，多重簽章和三方鑰匙管理能避免單一節點遭竄改，其資安編碼能讓貨幣資產進出錢包更安全。

隨著 BITBOX 正式啟動營運，LINE 表示，推出優先註冊的前 200 萬名用戶將在 8 月收到與美金 10 元等值的回饋獎勵，可用於交易中。此外，BITBOX 營運的首月期間，已註冊的用戶不需支付任何交易手續費，即可交易在 BITBOX 中所支援的加密貨幣。

LINE 在今年 6 月底的 LINE CONFERENCE 2018 東京年度發表會中宣布，除日本、美國及特定受限區域以外的全球用戶，都可在 BITBOX 上交易約 30 種熱門加密貨幣。BITBOX 加密貨幣交易所是由設立於新加坡的 LINE Tech Plus 所營運，BITBOX 的推出是 LINE 發展多元金融相關服務的計劃之一。