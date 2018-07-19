電子系統含半導體比例預估將達到31.4% 突破去年新高

據調研機構《IC Insights》預測，在即將於今年 7 月底發布的 2018 年 The McClean Report 的年中更新中，2018 年全球電子系統市場將成長 5% 至 16.22 億美元。而全球半導體市場預計將成長 14% 達到 5091 億美元，首次超過 500 億美元的水平。

如果 2018 年預測準確，電子系統中的平均半導體含量將達到 31.4%，打破了 2017 年 28.8% 的歷史記錄。

電子系統含半導體含量 (圖: IC Insight)

從歷史上看，半導體產業年增率較高背後的動能，主要來自電子系統中使用的半導體比例的增加。儘管預計 2018 年手機與電子系統產品將出現疲軟，全球手機和個人電腦出貨量皆減少 1%，汽車出貨量小幅成長 3%，電子系統市場溫和成長，不過，半導體市場卻高速成長，故《IC Insights》認為，這可以歸因於電子系統中半導體含量的增加。

雖然電子系統中半導體含量增加的趨勢在過去 30 年中已經很明顯，但預計 2018 年電子系統中平均半導體含量的大幅增長，乃是歸功於 DRAM 和 NAND 記憶體平均售價漲價帶動。

《IC Insights》預測，2020 年電子系統內半導體含量將下滑至 30.2% 之後，但 2022 年半導體含量又將攀升至 31.5% 的新高。預估今年到 2022 期間電子系統內半導體的含量比重不會低於 30%。

電子系統中半導體含量比例的上升有其限度。不過，無論最終的上限是什麼，半導體市場的年增率將與電子系統的年增率密切相關。