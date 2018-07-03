遠傳攜LINE打造網路原生電信服務 官方帳號好友上看400萬

通訊軟體 LINE 攜手遠傳 (4904-TW) 搶進台灣電信市場，結合雙方品牌及資源推出 LINE MOBILE 一站式電信服務，上市兩個月，官方帳號好友數將達 400 萬戶，遠傳透過這個跨界合作，全力衝刺新申辦及攜碼客戶，有助挹注營運的表現。

遠傳指出，LINE MOBILE 在今年 4 月上市，短短的兩個月，官方帳號好友數就將達 400 萬，是電信史上好友數成長最快的官方帳號。根據 LINE MOBILE 好友喜好調查，有將近 6 成好友最喜歡 LINE MOBILE 的原因是點數回饋，其次，超值資費及簡單申辦。

遠傳表示，與 LINE 共同打造網路原生的電信服務，讓用戶從申辦、帳單查詢、繳費與客戶服務等，都可以透過 LINE MOBILE 官方帳號線上完成，享受便利的一站式電信體驗，成功吸引用戶注意。

遠傳指出，LINE MOBILE 沒有手機補貼，主要是因現在消費者拉長手機使用時間，原本就有很多消費者不搭配手機，另外，全面吃到飽費率並沒有限期，僅依不同速率分成 299(10Mbps)、399(21Mbps)、499(不降速) 不同的資費。

電信三雄在 5 月間的 499 元吃到飽資費戰中吸引逾 200 萬用戶申報，可見得低價吃到飽的資費有相當程度的吸引力，LINE MOBILE 可以吸引想辦門號，不想花大資費綁手機的消費者。

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