多家VR巨頭聯手推新標準 與PC連接線將統一為單根Type-C線

VR 產業正力圖改革，推行統一的發展規格。其中之一，是將 VR 頭戴設備與 PC 的連接線，統一為單根 USB Type-C 線，解決過去使用多種連線與接頭衍生的問題。

由 AMD (AMD-US)、NVIDIA (NVDA-US)、 Oculus、Valve 及 Microsoft (MSFT-US) 組成的發展聯盟 VirtualLink，近日宣布推出這項新標準。業界預期，如此不僅能統一規格，也有望提升基於 PC 的 VR 的使用。

先前，各家公司所推出的 VR，在接結 PC 時使用各自標準的接頭與連線。例如，HTC Vive 和 Oculus 等設備，都要連結高階電腦的多種接頭。在統一為單一的 USB Type-C 線之後，一些高階的輕型筆電，因本身就具備 USB-C 接口，更利於連結 VR 頭戴裝罝。

VirtualLink 還發表了其他規範，並表示，VirtualLink 專為 VR 而設計，有助於改善延遲及對頻寬的需求。

NVIDIA 遊戲和 VR 總經理 Jason Paul 表示，透過新標準的設計，VirtualLink 能充分發揮 PC 的潛力，為全面的 VR 體驗提供動力。

OculusVR 產品負責人 Nate Mitchell 指出，希望藉由 VirtualLink 技術普及，讓 VR 產業進入下個新的階段。

值得注意的是，一些公司並未加入 VirtualLink，例如 Sony，PlayStation VR 並不在聯盟標準之中。而英特爾則支持 Thunderbolt 規範。