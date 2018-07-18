〈谷歌遭歐盟重罰〉收43億天價罰單不是最慘 歐盟若開放安卓製造商搭載非谷歌APP才糟

週三 (18 日) 歐盟認定安卓系統具違法行為，故宣布對美股科技巨頭 Google 祭出 43 億歐元的史上最高天價罰單，並給予 Google 90 天的最後期限，結束違法行為；但市場人士認為，對 Google 來說 43 億歐元罰款還不是最壞消息，最壞的場景是歐盟可能隨後祭出法令，允許安卓手機製造商在手機上搭載非 Google 的 APP 應用程式。

歐盟週三 (18 日) 表示，歷經了 3 年多的調查，確定 Google 涉嫌迫使安卓系統手機製造商，必須在安卓手機上安裝 Google 旗下的 APP 應用軟體，以強化 Google 在搜尋領域上的龍頭地位。

歐盟競爭調查委員會委員 Margrethe Vestager 指稱，Google 透過安卓系統大幅強化了在搜尋引擎市場的主導格局，這讓其他競爭對手失去了公平競爭和創新的機會，故歐盟視此舉為非法行為。

而雖然 Google 遭遇來自歐盟的天價罰單，但市場人士表示，Google 遭罰款 43 億歐元還不是最糟的事情，隨著川普針對歐盟祭出貿易關稅，未來若歐盟回擊，針對 Google 祭出法規，開放安卓系統製造商可以在安卓手機上搭載非 Google 的 APP 程式，那對 Google 來說才是一記重拳。

由於在歐洲市場之中，安卓手機中高達 90% 的 APP 下載是來自 Google Play 商店，而 Google Play 商店營收又是 Google 相當重要的收入來源。

據調研機構《Sensor Tower》公布 2018 年上半年全球 APP 營收報告，其中 Google Play 商店收入高達 118 億美元，雖然收入數字低於蘋果 App Store 的 226 億美元，但是下載次數是高達 360 億次，超越蘋果的 150 億次，並且 Google Play 商店今年迄今的消費成長亦達 29.7%，超越蘋果的 26.8%。

市場人士認為，隨著手遊市場的擴張，Google Play 商店之商機對 Google 來說可謂是舉足輕重，而若歐盟向 Google 下重手祭出法規，允許安卓手機製造商在手機上搭載非 Google 的 APP 程式，那麼對 Google 來說這就是最慘烈的痛擊。