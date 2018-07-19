美股盤中─企業財報強勁 科技股下跌 指數漲跌互見

美國股市週三中場漲跌互見，科技股下跌抵銷了幾家大型企業的強勁財報。

台北時間 23:58

道瓊工業平均指數上漲 84.97 點或 0.34% 至 25204.86。

Nasdaq 指數下跌 2.33 點或 0.03% 至 7852.79。

S&P 500 指數上漲 6.18 點或 0.22% 至 2815.73。

科技股下跌。因違反反托拉斯法，歐盟裁罰 Google 公司 50 億美元，其母公司 Alphabet 股價下跌 0.3%。Netflix 下跌 0.7%，連續第二天下跌，該公司週二公布第二季訂戶成長低於預期。

摩根士丹利公布第二季獲利與營收高於預期，其股價上漲逾 3.3%。

華爾街對本財報季，期望甚高。接受 FactSet 機構調查的分析師平均預估，S&P 500 企業第二季獲利成長 20%。目前為止，約 9% 的 S&P 500 已公布財報，獲利成長為 22.1%。

經濟數據方面，美國公布 6 月新屋開工下降 12% 至九個月低點，創 2016 年 11 月以來最大降幅。

該數據公布後，營建股下跌。分析師說，新屋開工大幅低於預期，目前尚未改變營建市場情況，但若持續惡化，將對市場造成衝擊。

週二，聯準會 (Fed) 主席鮑威爾對美國經濟發表了樂觀談話。他並淡化了全球貿易風險對未來升息的影響。

川普總統的首席經濟顧問 Larry Kudlow 週三亦說，經濟成長可能有一或二季達到 4%。