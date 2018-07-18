台橡除息收漲表現穩健 TPE材料打入鞋材領域 轉型初現成效

台橡 (2103) 於今 (18) 日除息，每股配息 0.96 元，除息參考價 29.85 元，終場收漲 1.84%，以 30.4 元作收，其提高 TPE(熱可塑性橡膠)先進材料營運比重，以平衡合成橡膠產品線營運波動性，以 SEBS(氫化苯乙烯丁二烯共聚物)為基礎跨入中底鞋材，今年打入國際品牌跑鞋、籃球鞋供應鏈，年產能 1 萬噸。台橡合成橡膠年產能約 65-66 萬噸 (BR 為 25 萬噸、SBR 年產能約 45 萬噸)，輪胎應用占了七成，TPE(SBS、SIS、SEBS) 年產能約 16 萬噸，並以自家生產 TPE 摻配其他塑料，開發應用在鞋材、汽車、手工具、醫療等多元領域產品。



合成橡膠有 7 成應用輪胎，大宗原料景氣循環性明顯，為了降低營運波動度，鎖定先進材料 TPE 為轉型目標，該產品涵蓋包括以丁二烯為配合單體的 SBS，以異戊二烯為配合的 SIS 系列，把 SBS 經過氫化後第二代產品 SEBS，伴隨應用面擴大，著手南通新增一條年產能 2 萬噸新產線，預計 2019 年完工。



台橡第一季稅後淨利 2.36 億元，年減率 33.14%，每股稅後盈餘 0.29 元，第二季營收 76.92 億元，季減率 2.3%，年減率 8%，法人推估，每股盈餘約 0.2-0.3 元。





