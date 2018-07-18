企業文化迥異 傳可成助嘉聯益建廠受阻 合作案「留校察看」

金屬機殼大廠可成 (2474) 大賣軟板廠嘉聯益 (6153) 持股效應持續發酵，嘉聯益週三 (18 日) 股價跌勢再起，盤中一度殺近跌停板價位。據指出，可成今年在拿下嘉聯益現增之後，曾派員助嘉聯益建置觀音新廠，卻因嘉聯益經營階層採取合議制，雙方企業文化差異大，成為合作上的阻力，可能是可成萌生退意的主要原因之一。不過，可成目前還留有 3.64% 的嘉聯益股權，對雙方的合作頗有「留校查看」的意味，嘉聯益方面則稱與可成的合作關係並未生變。此外，法人原本預估嘉聯益取得 iPhone 新世代產品 LCP 天線軟板訂單，可望對其單月營收增加 10 億元，如今最新的評估為 2-3 億元，不如預期的傳言甚囂塵上，也是促使 7 月以來法人大賣嘉聯益持股的主要原因之一。



可成與嘉聯益在今年 3 月份公告雙方透過嘉聯益的現增案達成策略聯盟合作。當時市場傳出可成是在蘋果要求之下參與嘉聯益的現增案，由於蘋果從來沒有居中牽線供應商的合作，因此被視為台蘋果供應鏈的利多。不過，隨著可成短時間大舉出脫嘉聯益持股，市場議論紛紛，據熟悉此案的人士指出，當初可成與嘉聯益的合作，是國內券商居間牽的線。



由於雙方在產業上有整合空間，因此參與該增資案獲得可成董事長洪水樹首肯，而吃下嘉聯益現增之後，可成雖不懂軟板技術，因在建廠設廠方面極具經驗，因此洪水樹曾親自給予嘉聯益建議，也派員赴嘉聯益觀音新廠參與其中，未料因嘉聯益經營階層採取合議制，雙方企業文化迥異，加上中間在設備的採購上發生一些紛擾，可能導致可成萌生退意。



不過，據指出，嘉聯益在 LCP 天線軟板上仍具競爭優勢，因此 iPhone 訂單毋庸置疑，蘋果也曾斥資 3 億美元助嘉聯益採購設備，只是初期數量外界可能過度樂觀，加上鴻海 (2317) 集團旗下的臻鼎 - KY(4958)也有一條 LCP 線，並成功取得新 iPhone 訂單，台郡 (6269) 也虎視在側，潛在競爭壓力不是沒有。預計 9 月將是嘉聯益 iPhone 訂單大量出貨期。

