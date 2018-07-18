寶能係中國金洋(01282-HK)間接全資附屬深圳寶信耗資3億舉牌兆新股份

在7月2日宣佈重組失敗後，兆新股份(002256-CN)復牌連續大跌，至7月6日最低價時的跌幅達到38%。然後，兆新股份開啓大漲模式，從7月6日最低價至今上漲了50%。

兆新股份7月17日晚間公告，公司獲中國金洋(01282-HK)間接全資附屬公司深圳寶信從2018年7月11日至2018年7月17日通過大宗交易和集中競價方式，累計增持公司股份9412.06萬股，佔總股本的5%，耗資約3.03億元。

在此之前，深圳寶信未持有兆新股份。工商信息顯示，深圳寶信在7月16日之前的法定代表人、董事長、總經理還均為姚建輝，其亦為寶能集團姚振華的胞弟;7月16日才變更為李敏斌，次日(7月17日)，深圳寶信遞交了《簡式權益變動報告書》，姚建輝便無須再出現。

值得一提的是，在姚建輝控製的港股上市公司中國金洋(01282-HK)的高管中，同樣有李敏斌，擔任執行董事、副總裁，曾供職於深圳深業物流集團股份有限公司、深圳市寶能投資集團有限公司。姚建輝現任寶誠投資股份有限公司法定代表人、副董事長、總經理，深業物流、寶能控股的董事長，傲詩偉傑、钜盛華實業、寶能實業(集團)有限公司董事、中國寶能集團有限公司的董事。

據查，深圳寶信的唯一股東是香港寶信資產管理有限公司(簡稱“香港寶信”)。此前，在中國金洋2016年的一份公告中，香港寶信被標註為中國金洋間接全資附屬公司。在媒體的報道中，香港寶信亦被稱為中國金洋旗下重要的投資平台。

受“舉牌”消息刺激，兆新股份今日以漲停價4.22元高開，截止14:33分，兆新股份上漲7.81%報4.14元；中國金洋則漲2.27%報0.45港元，成交額為340萬港元。

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