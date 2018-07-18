滬深兩市橫盤震蕩滬指漲0.51% 環保股領漲

今日早盤，滬深兩市股指集體小幅高開，隨後兩市維持震蕩走勢，環保、半導體板塊領漲;截止午間收盤，滬指上午收盤上漲0.51%，報2812.34;深證成指上漲0.08%，報9292.27;創業板指上漲0.51%，報1629.83。

從盤面上看，環保、半導體、旅遊、電力等板塊漲幅居前;高送轉、知識產權、機場航運、海南、種植業與林業、通信設備等板塊跌幅居前。

截止11:30分，今日半日滬股通淨流入4.19億，深股通淨流入0.98億。

巨豐投顧認為，指數7月6日暫時止跌以來，很多股表現得如火如荼，甚至有進20隻個股創下歷史新高，而有進2000隻個股漲幅超過大盤，這已經充分表明目前是個股的行情。此外，近期各路資金也蠢蠢欲動，數據顯示過去一個月，共有78隻ETF基金呈現資金淨流入，金額合計高達94.27億元。疊加近期半年報的陸續公佈，個股行情有望延續。因此，當下的市場，不要再去猜是否已經見底或者底部何時來到，更應該把焦點放在個股上，而一旦市場真正企穩，很多個股早已飛上了天。建議短期保持謹慎下，繼續對個股樂觀，超跌反彈、中報業績預增股、成長股等都是主要標的。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)