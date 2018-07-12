〈新i鳳有消息〉郭明錤公布秋季蘋果預測表 2款Watch 3款iPhone 4款iPad

著名蘋果產品預測人員郭明錤發布的新研究報告提到了有關蘋果 Apple (AAPL-US) 今年秋季的產品陣容細節。除了他之前關於新 iPhone 的報導外，還分享了有關即將推出的 iPad Pro 更新、Mac mini、和 Mac 刷新，及 Apple Watch 螢幕尺寸等。



以下是郭明錤預測蘋果今年秋季的新產品：

根據之前的報導，3 款新 iPhone，包括更新的 5.8 吋 OLED 型號和新的 6.5 吋 OLED 型號，以及新的 6.1 吋 LCD 型號。

2 款具有 Face ID、無 Home 按鍵的 iPad Pro 型，12.9 吋及全新的 11 吋版本。

多款 Mac 電腦更新。包括 MacBook、MacBook Pro、的晶片升級，具有「顯著性能升級」的 iMac，以及 Mac mini。

1 款不被稱為 MacBook Air 的新型低價筆記本。

2 款新 Apple Watch，有增強的心率檢測的 1.57 吋和 1.78 吋螢幕。

AirPower 無線充電器和更新的 AirPods 耳機將大批量生產。

據了解，郭明錤新傳聞的 11 吋 iPad 機型像是目前 10.5 吋 iPad 的替代品。這將使平板電腦陣容分別為 7.9 吋、9.7 吋、11 吋、及 12.9 吋。

對於 Apple Watch 來說，如果整體機身沒有太大變化的狀況下，顯示器尺寸會增加也就不足為奇了。目前的 Watch 尺寸為 1.32 吋及 1.5 吋。

此外，外媒報導新 AirPod 耳機應提供智慧助理 Siri 的功能。

與所有預測一樣，郭明錤也指出潛在風險包括產品出貨延遲，以及新產品需求低於預期等。