〈財報〉無晶圓廠Mellanox控制成本有方 財報超預期

無晶圓廠半導體公司 Mellanox (MLNX-US) 週二 (17 日) 公布的第 2 季財報輕鬆的超越了分析師的預期，使股票在盤後大漲。

Mellanox 股價週二 (17 日) 收盤上漲 0.89%，盤後上漲 1.18% 來到每股 84.70 美元。

Mellanox 股價日線趨勢圖

Mellanox 主要業務為數據中心伺服器提供以太網和 InfiniBand 互連系統。其技術通過加快數據吞吐量和減少網路延遲，來幫助提高數據中心效率。

Mellanox 第 2 季度的財報顯示：

營收為 2.69 億美元，高於分析師預計的 2.64 億美元。

每股純益 EPS 為 1.25 美元，高於分析師預計的 1.09 美元。

執行長 Eyal Waldman 表示，強勁的營收成長反映了多年來投資每秒 25 gigabit 以上的以太網和 InfiniBand 的報酬，且通過我們的集中投資法，把錢集中在中央的產品組合上。

對於第 3 季度及今年的展望，Mellanox 預計營收為 2.7 億美元至 2.8 億美元。它沒有給出每股純益的具體目標。同時，以太網預計有望市佔達 64%，並翻倍交換器的銷量。

此外，這季營運成本也較上一季有所下降 2 個百分點，預計全年 OPEX 應不高於去年。