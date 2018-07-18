美國6月工業生產增加 預示第二季經濟強勁增長

路透社消息，美國6月工業生產增加，得益於製造業產出大幅反彈和礦業產出進一步增長，這是美國第二季經濟強勁增長的最新迹象。

但在美國和其主要貿易夥伴貿易緊張情勢升級的背景下，工業部門前景不確定。貿易緊張情勢升級可能擾亂全球貿易。另外，美元強勁和工人短缺也對工業生產構成風險，工廠調查顯示供應鏈面臨一些壓力。

“時間將會告訴我們，貿易問題是否會使整體美國經濟放緩...”三菱日聯金融集團(MUFG)駐紐約的首席分析師Chris Rupkey表示。

美聯儲週二稱，6月工業生產較前月增長0.6%，5月則下降0.5%。第二季工業生產年率增幅為6.0%，第一季年率增幅為2.4%。

6月製造業產出較前月增長0.8%，5月為下滑1.0%。6月汽車生產跳增7.8%，提振製造業產出。5月時汽車生產下降8.6%，因此前一家配件供應商遭遇火災，導緻卡車組裝銳減。

6月扣除汽車後製造業產出增長0.3%。製造業佔經濟的比重約為12%，目前正因國内外經濟強勁而受益。週一出爐的數據顯示，6月零售銷售不僅強勁增長，5月零售銷售數據也被大幅上修。

工業生產和零售銷售數據強勁，加上4月和6月的貿易逆差收窄，表明第二季經濟增長急劇加速。

4-6月當季GDP增長率預估高達5.3%，是第一季2%的兩倍還多。

美元指數上漲。美國股市和美國公債價格均走高。

關註關稅

美國聯邦儲備委員會(美聯儲)主席鮑威爾週二表示，他認為美國經濟仍將在未來幾年保持穩定成長，但他在國會聽證會上遭到參議員們的挑戰，後者擔心特朗普政府的貿易政策已經對他們選區内的企業造成傷害。

國際貨幣基金組織(IMF)週一警告稱，美國採取關稅行動所帶來的貿易衝突升級和長期貿易爭端，可能令經濟復蘇脫軌，壓製中期經濟前景;併稱美國尤其容易受到本國出口放緩的衝擊。

分析師表示，特朗普政府的保護主義政策以及其他國家的報復行動可能會減少企業支出。關稅措施也料將推高消費者物價，進而可能令國内需求放緩。強勢美元可能會損及美國出口。美元兌美國主要夥伴國貨幣已累計上漲4%左右。

“關稅方面的不確定性可能導緻企業削減資本支出和生產，”Moody‘s Analytics資深分析師Stephen Ciccarella表示。

第二季製造業產出增長1.9%，超過第一季1.7%的增速。6月木材、電腦、電子產品、航空航天及各種運輸設備的產出均告增加。

礦業產出增長1.2%，5月為增長2.2%。礦業產出目前處在紀錄高位。

上月產出強勁增長，產能利用率亦從5月的77.7%升至78.0%，比1972年至2017年的均值低1.8個百分點。

美聯儲官員通常把產能利用指標看做判斷經濟產能“閑置”程度的信號。

文章來源：路透社中文網

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