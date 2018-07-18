共享單車屬共享經濟嗎？

共享單車被譽為中國在互聯網經濟上的一項大突破。其實它並非起源於中國，歐洲國家十多年前已有人在嘗試了。只是人家比較理性，發覺行之惟艱，經濟效益不高，所以淺嘗即止，並沒有發展至中國那種規模。

中國的社會因受過社會主義影響，對共享經濟特別著迷(社會主義本身是一種透過集體規劃達到資源善用的經濟模式)。所以執政的共產黨較願意制定政策予以配合，並在行政上予以很多方便，這才令這個新興行業有高速發展的客觀條件。

內地人做事比較著重概念。共享單車不但符合社會主義理念，又符合低碳的環保要求，政治上非常正確，所以大家都樂於一試。然而，共享單車真的符合共享經濟的原則嗎？看清楚一些，其實虛有其表。

共享經濟的前提是能夠善用社會上的既有資源。以Airbnb為例，這個平台是利用社會上的空置樓宇，包括短期空置的樓宇，這才算是善用資源。如果額外去建一些公寓單位，再放上Airbnb平台上放租，那與經營旅館有甚麼分別？酒店的房間何嘗不是共享的，但從來不見有人把經營酒店看作是共享經濟。其實共享單車提供的服務與傳統的租車公司在性質上沒有分別，只是加入了一些新科技吧了。

共享單車平台所提供的單車全部都是新車。如果不是出現了共享單車這種新業務，社會根本不用額外製造這麼多的新單車。我相信，全中國因此而新製造的新單車數以千萬計，其生產過程中排了多少碳，卻一直沒有人認真計算過。大家較熱衷去講的，只是踏單車比開汽車環保。

但現實是這類共享單車大部分都沒法盈利，辦不了多久就倒閉了。結果大量新造的單車沒用過多少次就報廢了，造成社會資源的大量浪費。

現時仍能生存下來的公司，其處境亦好不到哪裏去。因為他們基本上都在燒投資者的錢，並沒有能力從消費者手上收取到足以支持他們運作的租金。

這些經營者，大部分都空有概念，卻沒有做生意的經驗，或不願意以傳統做生意的方式去經營這門生意。他們在訂收費的水平時，只考慮吸引客户使用的競爭需要，而不考慮折舊的成本，以及租不出去的成本。結果，除了上下班的時間使用率較高外，其餘時間單車都在曬太陽。有時，單車被停放在不容易再有人用的地方，經營者還得用貨車把它們收集回來，放回多人會用的地方。成本比原先估計中的高。再者，單車的租用者，由於車不是自己的，所以用得較粗，損耗的情況比估計中嚴重。近期結業的香港首間共享單車公司，就是因維修費用太高，而沒法經營下去的。

總之，以現時的租車收入，根本沒法支持現時的營運方式。但若是加租，使用者就必然大降。若使用者下降，市面上就不需要這麼多的單車；結果使用的方便性亦會同時失去。當共享單車的社會規模下降之後，就很難再收集大數據，去吸引風險投資者。這類公司一旦失去資金來源，根本很難再生存下去。所以，我相信，這一輪的共享單車熱潮很快就會過去。

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