〈財報〉聯合健康財報優於預期 股價仍重跌

美國最大醫療保險公司聯合健康集團 (UnitedHealth) 第二季財報見喜，第二季營收達 561 億美元、稅後純益為 3.14 美元，營收獲利雙雙優於華爾街預期。有鑒於旗下所有的業務皆增長，該集團還上調了全年獲利展望，對獲利越來越有信心。

17 日股價未反映利多消息，17 日股價下跌 6.69 或 2.6%，來到每股 250.29 美元，因第二季財報醫療成本高於華爾街預期的 81.8%，聯合健康集團重跌 2.6%，是道瓊表現最差的股票之一。

第二季財報醫療成本高於華爾街預期的 81.8%，17 日聯合健康集團重跌 2.6%。

聯合健康集團 (UNH-US) 17 日公布第二季財報，第二季營收達 561 億美元，年增率為 12%；稅後純益達 3.14 美元，年增 28%。儘管營收成長率略低於上一季的 13%，但稅後純益優於華爾街預期的 3.04 美元。

聯合健康第二季財報交出好成績，歸功於美國調降所得稅和 220 萬新增會員。

美國降稅優惠，所得稅調降 9.5% 來到 22%，增加營收獲利表現。

此外，傳統醫療保險業務佔總收入較大的比重，醫療保險銷售額為 458 億美元，高於去年同期 408 億美元。

另外，聯合健康透過旗下臥騰 (Optum) 出售醫保和醫療解決方案，儘管營收貢獻較少，卻具有高額的利潤。臥騰解決方案提供醫療保險分析服務，年增長 9.1%，營收為 247 美元。

新增會員 220 萬是帶動了旗下所有的業務增長的主因。「團體與個人計畫」業務 5 萬新會員，收入暴增 7.42 億美元，達 137 美元，此外，「聯邦醫療保險優惠」和「聯邦醫療補助」業務新增 33 萬會員，醫療收入各達 189 億美元和 107 億美元，

相較於營收和稅後純益數據的亮眼表現，營業淨利和醫療損失率等數據表現一般，營業淨利 5.2%，優於去年同期的 4.6%，醫療損失率是醫療成本數據指標之一，已調高了 30 個基點，達 81.9%，微高於上一季的 81.5%。

第二季財報見喜，聯合健康也相應上調了業務願景，預估非一般會計原則 (non-GAAP) 每股稅前純益為 12.50 至 12.75 美元。

《The Motley Fool》的專欄作家 Todd Campbell 表示，聯合健康上調業務願景意味著聯合健康財務靈活，而且獲利可期，對能繼續返利給投資人。

今年迄今聯合健康已經花費了 31.5 億美元回購庫藏股，在六月還宣布新的 1 億美元庫藏股回購計畫。第一季利息支付率調升 20%，達每年 3.60 美元，推算第二季總共花費 8600 萬美元在支付股利上，目前股息殖利率 1.44%。

Campbell 談到，改善財務與購回庫藏股等操作將能支撐今年股價表現。然而目前聯合健康並不在我們「買入」的股票名單上，若聯合健康營收持續改善，努力降低醫療損失率，將成為醫療保健投資組合中值得持有的股票。