騰訊(00700-HK)ADR回升至380以上 油股漲內銀內險股靠穩

納指創收市新高，道指就連升第四天。港股ADR指數收報28362點，升180點，升0.64%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報380.28元，較港收市升4.48元；港交所(00388-HK)ADR收報232.8元，升0.8元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報73.84元，較港收市升0.69元。
內銀內險股靠穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.83元，較港收市升0.04元；工商銀行(01398-HK)收報5.51元，較港收市升0.02元。中人壽(02628-HK)ADR收報19.68元，較港收市升0.08元。
油價在低位企穩。中海油(00883-HK)ADR收報12.65元，較港收市升0.09元；中石油(00857-HK)ADR收報5.58元，較港收市跌0.02元；中石化(00386-HK)收報7.06元，較港收市升0.01元。
中移動(00941-HK)ADR收報68.69元，較港收市升0.39元；聯通(00762)ADR收報9.43元，較港收市升0.08元；中電信(00728-HK)ADR收報3.61元，較港收市升0.01元。
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