傳市況趨緩衝擊族群股價「嚇」跌 國巨聲明澄清：供需仍緊俏

市場傳國巨 (2327-TW) 中國區主管談到積層陶瓷電容（MLCC）將跌價 10%、公司對產業看法未如之前樂觀，國巨今 (17) 日一度跌破 900 元，族群股價也是一片慘綠。對此，國巨嚴正澄清表示，市場傳言為不實消息，目前 MLCC 供需仍無法平衡，價格持續往上，對產業前景持續樂觀。

市場今日傳出被動元件市況趨緩、MLCC 報價恐鬆動消息，利空衝擊被動元件族群今日表現，國巨昨 (16) 日失守千元大關後，今日盤中一度跌破 900 元，最低來到 896 元，所幸低接買盤進場承接，終場收在 904 元，力守 900 元，跌幅 6.03%。

受國巨走跌影響，同族群禾伸堂 (3026-TW) 也重挫 6.84%，達方 (8163-TW) 跌 5.27%，大毅 (2478-TW)、日電貿 (3090-TW) 等也下挫 4.59%、3.26%，信昌電 (6173-TW)、奇力新 (2456-TW) 跌幅更超過 2%。

針對網路傳言，國巨也鄭重澄清，表示消息均是不實言論，目前 MLCC 供需仍無法平衡，價格持續往上，也無跌價鬆動的情況發生，公司營運、獲利穩健，對產業前景樂觀。

國巨日前才指出，因 MLCC 供需持續吃緊，MLCC 訂單出貨比大於 2 倍，機器設備交期則要到 18 個月，新產能速度趕不上市場需求。

外資報告日前也預估，受惠 MLCC 缺貨供不應求以及漲價效應持續，國巨今年獲利有機會賺超過 10 個股本，創歷史新高，今年每股稅後純益有機會挑戰百元。