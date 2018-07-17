北富銀推LuckyPAY瞄準上班族「嗶經濟」首波進軍東區216巷

為提供更便利的數位生活服務，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行自行研發行動支付「LuckyPAY」，今 (17) 日正式開放商店付款功能，首波瞄準台北東區 216 巷美食圈，搶攻上班族「嗶經濟」行動支付商機。

台北富邦銀行執行副總黃以孟表示，行動支付不僅代表新世代的生活型態，也是經濟轉型的關鍵。對店家來說，使用「LuckyPAY」的優點就是不需要刷卡設備，只要張貼 QR code 或手機安裝好收款 APP 即可收款，透過「LuckyPAY」便捷安全的支付體驗，能有效降低因人工找零帶來的耗時與糾紛，提升消費人次和服務品質，進而增加經營利潤；而消費者一次愉快的消費體驗，更可以帶動重複消費，為促進經濟發展創造新的動能。

北富銀進一步分析指出，在所有客群中，行動支付對上班族的價值優勢最為明顯。因為上班族多半需要通勤，在時間空間有限的情況下，輕量化、快速、便利為此客群的主要訴求；同時，上班族外食居多，三餐、飲料等小額但高頻的支付佔日常消費大宗，行動支付比起刷卡或是現金支付找零更加省時方便。

抓準此族群的「剛需」，北富銀鎖定上班族為行動支付重點發展客群，推出「LuckyPAY」，首波瞄準商業大廈密集的台北東區 216 巷商圈，巷內許多小型店家之前並未接觸過行動支付，但對於現在流行的行動支付技術接受度高，紛紛踴躍加入，形成有趣的「LuckyPAY 一條街」現象，預期周邊上班族也將掀起一股「LuckyPAY」支付新風潮。

北富銀表示，只要擁有北富銀的帳戶或是富邦信用卡的卡友，皆可輕鬆使用「LuckyPAY」商店付款功能，只要透過富邦行動銀行 APP 直接綁定北富銀帳戶或富邦信用卡，之後在有「LuckyPAY」標誌的特約店家，僅需打開行動銀行掃描或出示 QR code 並輸入支付密碼，即可「秒付」完成結帳。

「LuckyPAY」為北富銀自行研發的行動支付，另一項優點就是能記錄消費內容，客戶可以透過「LuckyPAY」付款明細輕鬆掌握消費明細。同時還可設定存款帳戶單筆、單日、單月消費上限，控管支出金額不再怕超支。

