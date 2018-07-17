工信部副部長：130多種關鍵基礎材料中32%在中國仍空白

2018年7月13日，中國工業和信息化部副部長、國家製造強國建設領導小組辦公室主任辛國斌在“2018國家製造強國建設專家論壇”上發表演講。 中國工業和信息化部網站圖

中國工業和信息化部副部長、國家製造強國建設領導小組辦公室主任辛國斌7月13日在“2018國家製造強國建設專家論壇”上表示，一段時期以來，國内外評價中國製造業發展成就，往往揚長避短，片面誇大成績。中國製造業創新力不強，核心技術短缺的局面尚未根本改變。

辛國斌表示，中國改革開放40年來，製造業發展取得了舉世矚目的成就。尤其2010年以來，中國製造業增加值連續多年位居世界第一，高技術製造業發展勢頭良好，目前佔規模以上工業比重超過12%，載人航天、高速鐵路等多個領域實現重大突破，人工智能、物聯網、大數據、雲計算、區塊鏈等新技術、產品、模式等不斷湧現，一批技術進入國際市場第一方陣。

辛國斌表示，看到成績的同時，也要清醒地認識到中國製造業創新能力薄弱，對外依存度高，整體上仍處於全球產業鏈和價值鏈的中低端。

辛國斌強調，我們要以改革開放40週年為契機，順應我國經濟深度融入世界經濟的趨勢，積極主動提高製造業對外開放的層次和水平，更深更廣融入全球供給體係。要更大力度地“引進來”，落實好汽車、船舶、飛機等行業對外開放政策，大幅度放寬市場準入。強化知識產權保護，堅持内外資企業一視同仁，積極創造更有吸引力的投資環境。同時，要更高水平地“走出去”，紮實推進“一帶一路”建設，完善“走出去”公共服務體係，加強與沿線國家在智能製造、工業互聯網、中小企業等領域的交流合作，務實推進重要國際合作項目。

據介紹，工信部對全國30多家大型企業130多種關鍵基礎材料調研結果顯示，32%的關鍵材料在中國仍為空白，52%依賴進口，絕大多數計算機和服務器通用處理器95%的高端專用芯片，70%以上智能終端處理器以及絕大多數存儲芯片依賴進口。在裝備製造領域，高檔數控機床、高檔裝備儀器、運載火箭、大飛機、航空發動機、汽車等關鍵件精加工生產線上逾95%製造及檢測設備依賴進口。

“我們與發達國家還有幾十年的差距，建設製造強國的路還很長。”辛國斌說，應著力做好以下五個方面的工作。

一是把深化體製機製改革作為“當頭炮”，著力營造良好的發展環境。推動製造業高質量發展要進一步深化“放管服”改革，優化營商環境，推動國防工業改革以及壟斷行業國有企業改革，發揮好市場配置資源的決定性作用。

二是著力提升製造業創新能力。但有些地方急功近利，盲目跟風，炒作所謂新技術新產業，必須高度警覺，堅決糾正。

三是把供給側結構性改革作為突破口，加快轉型升級。一方面要發展戰略性新興產業，先進製造業;另一方面要穩妥騰退化解舊動能、化解過剩產能，加快改進提升傳統產業，促進全產業鏈整體提升。

四是著力發揮信息化驅動引領的新引擎作用，深化信息技術與製造業融合發展。世界正在進入以信息產業為主導的經濟發展時期，數字經濟成為經濟社會發展的重要驅動力，能否抓住數字化發展的機遇，決定製造強國目標能否實現。

五是著力建設高質量發展承載體，培育一批優質、高效的製造業企業。實現製造業高質量發展既需要龍頭企業，也需要小企業，要加大對中小微企業發展支持，發展一批專業化的小巨人企業。

來源：人民網

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