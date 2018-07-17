冠軍科技(00092-HK)：供股已成為無條件 獲66.60%接納

冠軍科技集團(00092-HK)公佈，包銷協議所載所有條件已獲達成，且包銷協議併無根據其條款予以終止。因此，供股已於2018年7月11日下午四時正成為無條件。

於2018年7月10日下午4時正(即支付股款及接納供股股份及申請額外供股股份的最後時間)：已接獲54份有效申請，涉及供股項下暫定配發的合共133,666,176股供股股份，佔供股項下可供認購合共227,943,616股供股股份約58.64%；已接獲60份有效申請，涉及合共18,140,286股額外供股股份，佔供股項下可供認購供股股份總數約7.96%。綜合而言，接獲合共151,806,462股供股股份的接納及申請，佔供股項下可供認購供股股份總數約66.60%。

根據上述接納及申請結果，供股有76,137,154股供股股份認購不足，佔供股項下可供認購合共227,943,616股供股股份約33.40%。根據包銷協議的條款，包銷商須承購76,137,154股包銷股份。

繳足股款供股股份預期將於2018年7月19日上午9時正開始在聯交所進行買賣。

股份於聯交所買賣的每手買賣單位將由2,000股股份更改為6,000股股份，自2018年7月19日上午9時正起生效。

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