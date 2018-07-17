公司治理100指數成分股出爐 22檔換血 新增多數為航運、金融業

「台灣證券交易所公司治理 100 指數」成分股定期審核結果今 (17-TW) 日出爐，新增 22 檔，以航運業和金融證券股增加較多，而有部分中小型電子股從中遭刪除，審核結果明 (18) 日生效。

台灣指數股份有限公司今公布「公司治理 100 指數」成分股本年度定期審核結果，新納入成分股包含台達化 (1309-TW)、中石化 (1314-TW)、大亞 (1609-TW)、長興 (1717-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW)、致茂 (2360-TW)、超豐 (2441-TW)、長榮 (2603-TW)、裕民 (2606-TW)、華航 (2610-TW)、萬海 (2615-TW)、台灣高鐵 (2633-TW)、中再保 (2851-TW)、統一證 (2855-TW)、元富證 (2856-TW)、兆豐金 (2886-TW)、大量 (3167-TW)、群創 (3481-TW)、TPK-KY(3673-TW)、群益證 (6005-TW)、群益期 (6024-TW) 和信義 (9940-TW) 等 22 檔。

可觀察到，新納入的個股中，有 5 檔為航運業，而 6 檔為金融業者。

而遭刪除的則有亞聚 (1308-TW)、英瑞 - KY (1592-TW)、生達 (1720-TW)、光寶科 (2301-TW)、台揚 (2314-TW)、智邦 (2345-TW)、佳世達 (2352-TW)、鴻準 (2354-TW)、技嘉 (2376-TW)、偉詮電 (2436-TW)、榮運 (2607-TW)、華票 (2820-TW)、晶技 (3042-TW)、景碩 (3189-TW)、台勝科 (3532-TW)、圓展 (3669-TW)、旭富 (4119-TW)、瑞儀 (6176-TW)、凌巨 (8105-TW)、至上 (8112-TW) 和巨大 (9921-TW) 共 21 檔股票。

另一方面，由於日月光 (2311-TW) 和矽品 (2325-TW) 依據企業併購法於 4 月 30 日轉換為日月光投控 (3711-TW)，因此將兩者刪除，並將日月光投控納入。

「公司治理 100 指數」於每年 7 月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選和三項財務指標 (每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名 - TW) 等過程。