創業家旗下「松果購物」家具類銷量月增五成 Q3交易額看增

創業家 (8477) 子公司創宇行動旗下「松果購物」今年堅持全站免運策略，帶動今年上半年累積交易額超過 3.5 億元，年增 173%。松果購物表示，本月 App 達成百萬下載門檻，祭出雙活動挹注 7 月份成長動能，並將於 20 日起展開「理想好厝節」活動，宣告超過百品的大型品牌家具入駐及客約配送服務正式展開。松果購物提到，試營運期間已帶動家具類銷量月成長超過 5 成，其中以 5,000 元內的大型沙發銷量最佳，預期在品牌商品及服務的同步優化之下，將有效帶動客單價大幅度成長，並挹注第三季交易額躍進。



松果購物指出，全站有高達 8 成的訂單來自行動端，旗下兩個 LINE 官方帳號的總好友數更超過 1,300 萬，成為行動端的宣傳利器，今年度為加深行動端的使用率。此外，5 月宣布成為 LINE 購物的策略性夥伴，3,000 家商店同步跨入社群導購新渠道，而行動 App 也於本月份正式突破百萬下載新里程碑。



松果購物主要客群為 25-54 歲女性上班族與家庭主婦，全站平均客單價落在 800 元左右。松果購物也提到，20 日展開的「理想好厝節」，導入如 H&D 東稻家居、YKS、擇木深耕、obis 歐必斯傢俱、MH 家居、Hopma 合馬家具等 10 多間家居品牌，合推超過百項商品；亦同步展開客約配送的服務，透過買方下單後主動聯繫消費者並約定配送安裝時間，讓購物及安裝配送流程更順暢，加深消費者對於購買高單價及大型商品的安心感。

