土洋持續對作 三大法人合賣0.95億元 但同步買超鴻海

台股今 (17) 日在缺主流股撐盤影響下，終場加權股價指數以 10778.99 點作收，較昨日下跌 38.46 點，跌幅 0.36%，成交值萎縮到 1337.23 億元。三大法人持續呈現士洋對作局面，三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超 0.95 億元，個股方面三大法人同步買超鴻海。

外資及陸資買超 12.74 億元、投信賣超 1.12 億元、自營商賣超 12.57 億元，外資在期貨市場未平倉多單合約減少 1859 口，多單未平倉口數降到 33205 口。

外資今日加碼買超緯創、大同及宏碁，張數都超過 1 萬張，買超前 10 名分別是緯創、大同、宏碁、 開發金、合庫金、英業達、達東新、大亞、中鋼及鴻海。外資今日賣超中信金超過 1 萬張，賣超的前 10 名個股為中信金、華航、中工、富邦 VIX、光磊、元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2、台泥、兆豐金與華通。

投信今日買超依序是大成鋼、聯電、兆豐金、台積電、群創、臻鼎，賣超排名為南亞科、禾伸堂、晶電、聯強，賣超張數也逾 1000 張。

自營商今日買超排名分別為緯創、宏碁、群創、瀚宇博德、旺宏、京元電、大成鋼及鴻海，賣超排名為友達、至上及錸德，賣超也逾 1000 張以上。

證券分析師張陳浩指出，台股加權指數分別在 6 月 28 日的 10633 點、7 月 6 日 10523 點及 7 月 11 日的 10635 點打了典型的三重底，大盤大跌不易，今日指數守住月線 10763 之上，保守預估大盤將橫向整理，維持在月線 10763 點與半年線 10870 點之間震盪。