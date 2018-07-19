香港會德豐提議以21%溢價私有化新加坡子公司 股價飆漲25%

香港會德豐集團 (0020-HK) 今天提議私有化新加坡上市的會德豐，以每股星幣 2.1 元、溢價約 20.7% 買回新加坡會德豐股票，估值約星幣 25 億元 (約 4.38 億美元)。

新加坡會德豐因重大消息公布停牌三天後重新開盤，一度急拉 25%，最高來到星幣 2.18 元，為近八年來新高，引發業內將有更多私有化的聯想。

新加坡會德豐於 1981 年上市，前身為馬哥孛羅發展公司，目前該公司目前由會德豐持有 76.2%，資產淨值約 180.37 億港元。按該股停牌前收市報 1.74 坡元計，市值僅 120.06 億元。

華僑銀行 (Oversea-Chinese Banking) 研究主管 Carmen Lee 表示，會德豐提出的私有化，可望帶動進行更多上市公司進行私有化或併購，對目前疲軟的房地產股來說，具有激勵作用。

凱基證券指出，對於會德豐來說，私有化一直是盤面的利多題材，因為和同業相比，其股價低、交易量小，而且憑藉強大的資產負債表，該公司不太需要再公開募集公共資金，因此無需上市並支付相應而來的成本。

7 月初，新加坡為了抑制投機性房地產需求，祭出提高印花稅的狠招，衝擊地產股大跌，新加坡股市一度跌至 2017 年 3 月以來的最低水平。