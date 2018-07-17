全國性187條網貸備案驗收細則或將於7-8月出台

近日，多位行業人士告知新京報記者，監管方或將於7-8月間落實180餘條的網貸備案驗收細則。據接近監管方人士告訴記者，具體細則為187條。這是繼7月16日中國互金協會及此前上海、廣州、深圳、江蘇等地互金協會集體發聲後，針對P2P網貸平台的最新監管動向。

據新京報記者了解，這次是由國家體係製定、併將在全國執行的網貸備案驗收細則，杜絕因地方監管套利而出現驗收問題及風險隱患。

對於即將出台的驗收新規，廣州市政協委員、廣州互聯網金融協會會長方頌曾告訴新京報記者，有兩點希望能夠被體現：一是要提高網貸行業準入門檻，網貸中介雖然隻是信息中介，但具備強金融屬性，不可能誰都可以做;二是在嚴監管、風險可控的約束下，應適度鼓勵創新。

“平台清盤退出機製上，希望會出台一些更加細化的標準”，國家互金安全技術專家委員會秘書長吳震曾對新京報記者表示，合規是永恒不變的主題，規避風險最好的辦法就是提高控製風險的水平。

7月9日下午，互聯網金融風險專項整治工作領導小組製定了互聯網金融風險專項整治下一階段的工作方案。方案提出下一階段的總體目標是，爭取用一到兩年的時間，通過清理整頓，基本完成存量風險的化解，消除較大的風險隱患，同時初步建立適應互聯網金融行業發展的監管的體製、體係。

新京報記者從監管方證實到，該方案明確了P2P網絡借貸和網絡小貸領域清理整頓完成時間節點，延長至2019年6月，其他各領域重點機構應於2018年6月底前，將存量的違規業務化解至零。

網貸之家發佈的數據顯示，截至2018 年6 月底，中國網貸行業正常運營平台數量下降至1842 家，相比5月底減少了30 家。

來源：新京報

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