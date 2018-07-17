【日盛投顧】盤後分析－月線附近整理



◆盤勢分析

1. 台股周二盤中受國際盤走弱而出現下跌，因此以盤整心態為主，終場指數下跌 38.46 點，跌幅 0.36%，收在 10778.99 點，成交金額為 1340.51 億元，至於 OTC 則下跌 0.79%。

2. 台股連續二天來挑戰季線與半年線壓力之後，因國際股市不強，近二天獲利賣壓再起，由於低檔尚有月線在 10760 附近支撐，加上月線也即將向下扣抵低檔位置區，因此未來或有機會翻揚，除此以外，年線約在 10730 點附近，因 9 日 KD 持續上揚來到 69.85 與 60.37 附近，仍有利多方上攻，但因大盤空間不大，也使得交易量不足，因此大盤得持續在半年線與年線間附近溫和整理，短線 10730~10760 點間將有不弱支撐可分批作布局，而短線壓力則在季線與半年線附近，即極短線指數將在 10730~10900 點間。

3. 法人籌碼：三大法人合計 - 0.95 億元；外資 + 12.74 億元、投信 - 1.12 億元、自營商 - 12.57 億元。

◆PCB、IC 設計、挖礦、高股息殖利率、紡織與製鞋等族群低量中仍見攻勢

1. 電子類股:

(1)PCB 族群: 進入 Q3 旺季，此族群買盤增溫，包括 4927 泰鼎 - KY、6213 聯茂、6274 台燿、3189 景碩、5464 霖宏與 6108 競國等股走強，由於族群多為中低價位者，因此大盤量縮中易成為買盤重點群，後勢可持續留意。

(2)IC 設計族群: 因旺季到來，營收走強，包括 2379 瑞昱、2458 義隆電、6411 晶焱、3443 創意與 3035 智原等股見到買盤，由於族群買盤漸增中，建議可以營運有成長公司為優先注意。

(3) 挖礦族群: 因日前有四川礦場洪患急單題材，加上此族群日前股價已大跌一段，週二買盤再起，包括 6150 撼訊、2399 映泰與 5386 青雲等股走強，由於前波此群套牢壓力不輕，宜以有基本面獲利為選股依據。

(4) 高股息殖利率族群: 因已進入除權息旺季，部分股價跌深之後，已見低接買盤，包括 3231 緯創、2301 光寶、8112 至上與 4938 和碩等股近期攻勢優於大盤，預期除息前應可望延續攻勢。

2. 非電子類股

(1) 紡織族群: 因去年產業基期低，今年 Q1 起營運狀況略有好轉，加上日前又有世足賽，包括 1402 遠東新與 1446 宏和等股近日走強，由於遠東新創高走強，此族群買盤漸強，因 7/19 遠東新將除息配 1.20 元股息，近日不妨可多觀察法人買盤變化。

(2) 製鞋族群: 儘管世足賽已結束，但此部分效應仍在部分業者上，包括 9910 豐泰、9802 鈺齊 - KY 與 9938 百和等股走強，由於賽程結束在 7 月分，或有機會在次月見到 7 月營收公布的佳績。

