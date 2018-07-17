走進教室的新學門——電競教育，不只是帶學生打遊戲

【撰文：唐子晴 】

電競正名後，雖然政府還有諸多子法尚未公布，但國家確實給予電競這項「次文化」發展成主流文化的可能。但新興產業需要人才，近兩年國際開始討論電競應該要發展教育，而台灣早於 2014 年就投入其中，已經贏在起跑線。

電競容易令人沉迷，但也代表它充滿動機。那麼要如何把動機，變成學生上課的動力？在不少人的腦海裡，認為我們推動的方式就是鼓勵學生打電動、玩遊戲，事實恰恰相反。

教育應該要很慢、很深，但對於學校而言，第一個表徵是舉辦比賽、快速宣傳學生的能力。這並沒有不好，但社會主流階層仍有超過五成的人不了解電競，只看到「10 個學生在台上打遊戲」，並不知道一場賽事背後，所需要的所有元素、人員和技能。

選手之外，舞台、轉播、行銷都要新人才

我們很少把篇幅放在選手表現。就和任何體育專班一樣，我們需要培育選手池，而「如何打好一場遊戲」固然是電競專班教學的內容之一，但在 1,000 個學生中，大概只有 1 個學生天賦異稟，可以成為職業選手，那剩下的 999 人怎麼辦？符合產業工作需求的幕後職能教育，才是最大的重點。

舉辦一場賽事，不只有台上對戰的人，賽事執行的一切內容：舞台要怎麼搭、線要怎麼牽、轉播要怎麼做，都是在「實作」中可以快速學習的機會。

而當電競以「運動 + 娛樂」的方式出現，終端呈現便是大眾傳播，例如電視轉播，就與電競產業連結很深，只是有別於傳統媒體，電競走的是新媒體模式。

電競只是一個主題、一種 know-how，所需也絕非完全獨立的新技能，而是要和既有技能結合，像是電競賽事製作、轉播、行銷，都是在既有專業基礎上加入電競的特性。

在開班合作前，首先得釐清學校熱門科系，再去設計新的課程內容。比方說遊戲多媒體，若已有課程教學生「遊戲設計」，那我們就抓幾堂再教「電競遊戲設計」，包括電競遊戲的原理、有哪些必備元素、怎麼制定公平的競技規則等等。

再以轉播為例，體育賽事畫面要跟著攝影機跑、不停切角度，但電競除了選手靜態打遊戲的畫面，並沒其他的「實際畫面」。在轉播中提到「OB 手」，通常意指「比賽畫面」，一般體育賽事有攝影機可 cue，但在電競賽事中就是「電腦遊戲畫面」，若把它想像成有一台「虛擬攝影機」就很好理解。

在 108 學年度，我們預計要讓電競觸及到全台 70 餘所學校。在教育部尚未正式介入前，我們要持續盡到社會責任；而當國家認同接手時，便可以直接把菜單開出來，這也是為什麼我們要耗時 1 年，自費編寫電競教科書的原因。

舞台很大，但要敢踏上沒人走過的路

今年第一批學生正準備要畢業，近兩年人才培育會慢慢開花結果，但學生畢業後是否真的要往電競發展？其實也不見得。

有了適用多領域的基本專業技能，學生一樣可以去傳統媒體、公關公司上班。但反過來想想，畢業後如果想到電視台當導播，等到真正坐上導播台，可能需要 20 到 30 年；如果你有天分一點，最快也至少要 5 到 6 年，才可以當上助理導播。

因為產業夠成熟、職務就趨近飽和，前面已有很多前輩，升遷也相對困難。

但在新創產業而言，處處是機會，位置不僅沒被卡死，還人才缺缺。在 TESL、4Gamers、Garena 中導播都非常年輕，進入公司 3 到 5 年便可正式變成導播職，但也需要承受巨大的壓力跟挑戰，因為沒有前輩、沒有長官，全都得靠自己摸索。這些年我們也只能硬著頭皮，透過一次次的實務經驗、碰撞累積，呈現給觀眾完整的內容，而其中的辦法，得由你自己找。若你可以承受這種壓力，職務和薪水晉升一定會比成熟產業更快速。

不能否認台灣市場跟國外相比，確實非常小，但電競一定不會泡沫化。因為遊戲產業不可能消失、只會持續蓬勃發展，而競技活動是自古以來人類長期的需求，電競則是兩者的結合，只會隨著科技進步繼續成長、變得更大。

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來源：《數位時代》 2018 年 7 月

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