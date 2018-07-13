MacBook Pro記憶體升級至32GB 台記憶體廠可望受惠

蘋果推出全新 MacBook Pro 系列，頂規版的 15 吋 MacBook Pro 記憶體容量升級至 32GB，使其成為蘋果首部搭載 32GB 記憶體的筆電，可望推升筆電記憶體容量持續增加，帶動對 DRAM 需求成長，台相關記憶體代工廠包含南亞科 (2408-TW)、力晶，另外後段封測廠力成 (6239-TW) 與華東 (8110-TW) 等皆可望因此受惠。

目前 MacBook Pro 最高只支援 16GB 記憶體，不過，蘋果最新宣布推出全新 MacBook Pro 系列，內部規格大升級，頂規版的 15 吋 MacBook Pro 除升級至第八代 6 核心 Intel Core 處理器外，記憶體容量也升級至 32GB，使其成為蘋果首部搭載 32GB 記憶體的筆電。

蘋果全新 MacBook Pro 系列納入高容量的 32GB 記憶體配置，也將帶動其對 DRAM 的需求增加，各生產廠商平均銷售單價 (ASP) 也將因此提升，有助台廠營運。

據研調機構集邦科技旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查顯示，隨著下半年來臨，各大 DRAM 廠已陸續洽談第 3 季合約價格，且受惠買方急欲增加庫存水位，加上第 3 季傳統旺季需求來臨，即便供給位元成長逐季增加，平均銷售單價仍可望小幅上揚。

DRAMeXchange 預估，第 3 季供貨位元成長可望達 4.8%，在旺季需求的支撐下，DRAM 價格仍會持續小幅上揚，帶動第 3 季 DRAM 總產值續創新高。