蘋果新Macbook將帶旺H2業績 安力-KY上櫃首日大漲逾五成

金屬沖壓及壓鑄件廠安力 - KY(5223)週一 (2 日) 以每股 27 元上櫃，受惠蘋果新 Macbook 將帶旺業績，蜜月行情啟動，早盤大漲逾五成，最高 42.95 元。安力 - KY 為蘋果筆電金屬沖壓件的主力供應商，目前來自蘋果業績佔比逾五成，加上全球電競產業蓬勃發展，散熱將成為電競電腦提升效能的關鍵之一，增添該公司營運成長動能。



董事長許振焜表示，目前該公司近九成客戶為國內外知名上市櫃公司，如華碩 (2357)、雙鴻(3324)、超眾(6230)、台達電(2308) 與日本 Nidec 等。展望今年，他認為，受惠於蘋果新 Macbook 上市帶動，將持續保有相對穩健的成長動能，以及優於同業的毛利率表現。



安力 - KY 目前資本額 3.84 億元，2016 年及 2017 年合併營收分別為 13.99 億元和 13.98 億元，毛利率則由過去 22 至 23%，攀升至 2017 年的 27.1%，EPS 分別 1.8 元與 2.25 元。股利政策方面，以上櫃後股本計算，今年將配發現金股利近 2 元，配息率達 88%，殖利率達 7.4%。



新事業方面，許振焜表示，中國大陸三家子公司，都取得汽車行業 IATF16949 認証，並已陸續接獲應用於油門或剎車之腳踏板、車燈散熱片支架以及車用導航儀器屏蔽罩等訂單，也與其他客戶洽談汽車電機馬達外殼、行車電腦 (內部控制器) 外殼等機構件以及陸系車用大燈的 LED 模組散熱件等業務，預期中國大陸新事業將成為下一波營運成長重點之一。