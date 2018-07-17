物流大企JBHunt財報強勁 美經濟短期沒問題

運費上漲和航運需求強勁，增加了貨運和物流業務的收入。美大型物流企業 JB Hunt (JBHT-US) 第 2 季度利潤年增達 55% 至 1.517 億美元，輕鬆超越分析師預期。

JB Hunt 股價週一 (16 日) 收盤下跌 0.57% 來到 121.13 美元。

JBHunt 股價日線趨勢圖

第 2 季財報顯示：

營收為 21.39 億美元，較去年同期的 17.27 億美元高。

每股純益 EPS 為 1.37 美元，較去年同期的 0.88 美元高。

四大事業群，均年增率成長。

總部位於阿肯色州 Lowell 的 JB Hunt 是全美最大的貨運和物流公司之一，也是第 1 個報告第 2 季度盈利的公司。受益於國內航運經濟蓬勃發展、需求旺盛、運輸能力緊張，導致用於貨運的價格上漲。

JB Hunt 的多式聯運 (53 吋型集裝箱) 物流和貨運部門的每個負荷收入都實現雙位數增長。多式聯運部門的營收占公司整體業務的一半左右，增長 16% 至 11.6 億美元，營業利潤成長 22% 至 1.34 億美元。

該公司表示，如鐵路、運輸、駕駛員薪酬、保留和招聘、以及設備所有權等項目的成本增加，抵消了利率加息和其他收益。

JB Hunt 各大事業群來勢洶洶 / 圖：JBHunt

集成能力解決方案部門的營收，通常用於購買公司自有業務之外的貨運能力和鐵路運力，飆升 56% 至 3.47 億美元。

Susquehanna 分析師 Bascome Majors 認為財報卓越，超乎想象，並看好今年年底及明年的財報。同時，也將目標價從 143 美元提升至 146 美元，把今年整體 EPS 預計提升 0.18 美元至 5.60 美元。

JB Hunt 這季購買了 42 萬股庫藏股，總花費約 5000 萬美元，目前授予的額度還剩 4.71 億美元。