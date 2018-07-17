美股盤後─漲跌互見 金融股上漲 帶動道瓊收高45點

美國銀行股價週一大幅上漲，拉抬了金融股，並帶動道瓊終場收高。大盤則進行整理，財報季進入高峰期。

因第二季獲利與營收均優於預期，美國銀行股價上漲 4.31%，創 3 月 26 日以來最大單日漲幅。金融股亦上漲 1.8%。



道瓊工業平均指數收高 44.95 點或 0.18% 至 25064.36。

Nasdaq 指數收低 20.26 點或 0.26% 至 7805.72。

S&P 500 指數收低 2.88 點或 0.10% 至 2798.43。

費城半導體指數收低 1.59 點或 0.12% 至 1339.24。

貝萊德 (BlackRock) 於開盤前，公布了第二季財報。美國銀行與 J.B. Hunt 運輸公司亦公布財報。因稅率降低，貝萊德獲利上升。美國銀行因降低成本與減稅，獲利改善。J.B. Hunt 則因利率上升與成交量增加，獲利亦增加。

然而，貝萊德股價下跌 0.6%。J.B. Hunt 下跌 0.6%，但稍早一度大漲 6.7%。

華爾街對本財報季希望甚高，有分析師預期，第二季獲利將較去年同期上升 20%。第一季獲利為成長 24%。

目前為止，僅 5.7% 的 S&P 500 企業公布了第二季財報。其中 86% 獲利優於預期，獲利成長 20.1%。

上週，儘管貿易緊張增加，美國股市仍強勢上漲。

投資人亦注意赫爾辛基，川普總統與俄羅斯總統普丁在該地第一次舉行正式會談。

幾天前，美國司法部宣布特別檢察官 Mueller 起訴了 12 名俄羅斯官員，指控他們入侵民主黨議員電腦，干預 2016 年美國總統大選，並竊取了約 50 萬選民的訊息。

美國今日公布 6 月零售銷售上升 0.5%，符合預期。