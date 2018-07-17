現代史上最富有的人！Bezos資產超過1500億美元

彭博社億萬富豪指數顯示，亞馬遜創始人貝佐斯凈資產突破 1500 億美元，成為現代史上最富有的人。貝佐斯資產超過排名第二的微軟創人比爾 · 蓋茨 550 億美元。

加入通貨膨脹因素，貝佐斯目前的身家也超過了比爾 · 蓋茨在 1999 年所創下的 1000 億美元資產的紀錄。當時的 1000 億美元，相當於今天的 1490 億美元。這意味著，貝佐斯是 1982 年，財富雜誌頒布富豪排名榜以來，最有錢的人。

貝佐斯資產創紀錄也正值亞馬遜開啟該公司一年一度的 Prime Day 36 小時促銷活動之際。分析師們認為，Prime Day 促銷活動將加強其在電子商務領域的領導地位，並提高股價。

據美國媒體 CNBC 報導，過去三年中，亞馬遜股價在 Prime Day 促銷周平均上漲 1.9%。在同時期，亞馬遜股票回報也高出標普 500 一倍。

今年亞馬遜股價，截止紐約時間周一早上 11 點 10 分，已上漲 56%，其 CEO 貝佐斯凈資產也隨之飆升了 520 億美元。

截止發稿，周一亞馬遜股價上漲 1.33%。

但諷刺的是，據金融部落格 ZeroHedge，亞馬遜的歐洲員工正舉行大罷工，並呼籲大家在促銷周抵制亞馬遜，以表達對工作待遇與條件的不滿。

如下圖所示，亞馬遜員工去年的報酬在大型科技與零售類公司中排名墊底。

由於亞馬遜員工工作瑣碎，重複性高，也正大量被機器人所取代。

上周二，西班牙亞馬遜員工已經開始全面罷工，將持續到本周一。其他歐洲國家，包括義大利、法國、英國、德國和波蘭在內的亞馬遜員工也證實將於 Prime Day 開始罷工。

近年來，也有不少報導指出美國的亞馬遜員工工作條件殘酷，包括要高溫作業，在安全線上無薪工作，甚至跳過廁所休息時間。

這次罷工與之前類似的罷工不同，此次罷工得到不少網上的支持。一些線上玩家和記者也將參與到周一的抵制活動中，這些支持者將避免使用或訪問包括購物到流媒體在內的任何亞馬遜服務或網站。

彭博社指出，近年來，如果比爾 · 蓋茨沒有將其部分財產捐出，那麼他目前的資產應該超過 1500 億美元。自 1996 年以來，他主要通過比爾和梅琳達蓋茨基金會捐贈了 7 億微軟股票和 29 億美元現金以及其他資產。