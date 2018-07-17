亞馬遜會員日網站塞掛 究竟是利多還是利空？

亞馬遜購物網站 (Amazon.com) (AMZN-US) 週一 (16 日) 下午湧入過量人潮而關閉，致使 2018 Prime Day 首日銷售流量中斷。

美東時間下午 3:10，亞馬遜網站出現一則訊息，聲稱「抱歉，我們終端出現問題。」並將用戶導向主頁，無論是手機用戶或桌電用戶均無法連上該網站。

或是下述圖片：

經媒體詢問，亞馬遜在推特上發表了關於網站關閉的評論：

「有些顧客購物上出現問題，我們正戮力盡速解決。許多人在美國會員日第一個小時成功購物，且第一個小時內顧客訂購的商品比去年更多。還有成千上萬個優惠會上線，會員日也還有 34 個小時以上。」

Global Data Retail 總監 Neil Saunders 表示，「毫無疑問，這會侵蝕一些銷售並阻止顧客採購，因為許多亞馬遜的 Prime 會員優惠都設有時限，所以網站中斷會讓許多潛在顧客無法交易而感到挫敗沮喪。」

亞馬遜大力推廣今年的 Prime 會員日，強調亞馬遜設備和自有品牌商品、返校優惠、雜貨和其他交易優惠等等，全食超市 (Whole Foods Market) 也納入了今年 Prime 會員日的活動內。

Saunders 表示，「好消息是，經過廣泛行銷和炒作後，亞馬遜顯然已經將其 Prime 會員日盛會的需求推向史上高點，可能超過了公司原本預期。這意味，就算系統出了一些問題，Prime 會員日可能成為財務上的大成功，此外，今年的 Prime 會員日比前幾年還要久 (36 小時)，這也會讓亞馬遜有優勢。」

產業分析師估計，在這長達 36 小時的會員日，亞馬遜渴可望吸金至少 34 億美元，但也有分析師認為，亞馬遜網站出現故障後，有可能無法達成銷售目標，因為受挫的購物者可能轉向本週也提供類似網購產品優惠的競爭對手。

亞馬遜股價在 Prime 會員日開始前上漲 1.1% 再創史上新高每股 1841.95 美元，但網站中斷後觸及盤中新低 1814.45 美元，最終收漲 0.5%，為連續第 8 日收高，以及連續第 4 日創收盤紀錄。

今年迄今，亞馬遜股價漲幅 55%，高於 S&P 500 指數同期的 4.6% 漲幅。