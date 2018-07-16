同開三大事業體邁入成長軌道 估下半年業績優於上半年

機電工程與環保污泥處理大廠同開科技 (3018) 指出，受惠旗下包括環保、工業電腦、科技三大新事業體逐步邁入成長軌道，加上適逢傳統機電工程施作旺季帶動下，預期下半年業績將可優於上半年。同開 6 月合併營收為 1.6 億元，較上月增加 57.43%，較去年同期減少 2.9%；受惠旗下環保事業成長貢獻，累計第二季合併營收達 4.69 億元，較上一季度成長 82.88%，上半年合併營收為 7.25 億元。



同開表示，旗下環保污泥處理桃園觀音廠自去年第四季取得增量許可證後，單月污泥回收處理核可量進一步由 1600 噸擴充至 3960 噸，6 月單月污泥回收處理量一舉衝破 3600 噸大關，繼今年 3 月達最高 3247 噸後首次突破滿量水準，累計今年上半年污泥回收總處理量已達 1 萬 6360 噸，公司除將積極申請桃園觀音廠擴增既有無機污泥固化處理產能，也計畫申請有機、有害等其他污泥的處理項目執照申請，創造未來整體營運維持良好的成長表現。



同開進一步指出，針對旗下環保及科技兩大新事業體，一方面持續提升旗下桃園觀音廠產能，在新增既有處理項目產能基礎下，規劃拓展其他包含有機、有害污泥的處理服務與廢晶圓回收等，並於 3 月完成清運車隊的建置。



另一方面，積極擴大子公司鐿宸科技等產品於全球工業網通相關產業之應用層面與市場占有率，截至今年上半年兩大新事業合計之營收比重已達 22%，未來隨著新事業體營收比重逐步拉升，將有助於緩和機電工程業務收入波動較高的情況。