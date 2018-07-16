【華冠投顧】多頭仍掌握發球權 留意「蘋概」布局契機

焦點個股 : 2345 智邦、4123 晟德、4190 佐登 - KY、2492 華新科、2327 國巨

＜大盤分析＞

上週五提到大盤當前已觸及五月下旬至六月初、三月下旬至四月上旬的兩個整理平台套牢區，同時也是季線和半年線匯集的反壓位置 10850 點附近，需要補量才有能力衝關，但上週五因為國際股市全面大漲造成惜售效應，使得大盤成交量不足就重上季線，故今日反須提防短線將面臨考驗。

在美股三大指數同創波段新高，Nasdaq 更創歷史新高的背景下，今日大盤一度突破半年線，然而受制於成交量依舊不足加上亞股普遍回檔拖累，大盤撐不住此區套牢壓，見高後緩步壓回 - 47 點失守季線，OTC 因成交量高於月均量，走勢相對較強，收盤 + 0.43%。

由於當前大盤上攻量不足且本週三即將進行台指期結算，短線亦不排除往下打第三隻腳之可能性，但不管是下測月線或年線，一旦回檔有守並重組攻勢，頭肩底型態便會完成，屆時技術性買盤一進場，補量就容易了。

＜操作策略＞

操作策略維持不變，適度切入強勢股，多方防守點上移至 10633 點。後市若見大盤放量再次攻季線或年線，則可放大多頭部位。

＜波段強勢族群：被動元件＞

被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》，今日出現低量急回走勢，但仍舊屬於月線或頸線之上的區間震盪格局，多頭架構未見破壞。

＜中小型股強勢族群：網通及生技＞

7/9 推薦生技的《4123 晟德》、《4137 麗豐 - KY》、《8436 大江》、《8432 東生華》、《4119 旭富》，近期正式反應生技月開跑的題材連日走高，上週五加列價量、線形俱佳的《4190 佐登 - KY》、《1707 葡萄王》、《4104 佳醫》，亦可留意。

7/6 推薦網通《2345 智邦》、《3596 智易》，上週五《2345 智邦》帶頭強力填息，今日更在亞系外資出具報告加持下上攻年初高檔區（以還原權息為基準），除智邦外，同族群的《3596 智易》、《4906 正文》、《2332 友訊》亦可留意。

＜短線強勢族群：蘋概＞

蘋概三王《3008 大立光》、《2330 台積電》、《2317 鴻海》今日量縮休息，但機殼的《2474 可成》，LCP FPCB 的《6269 台郡》... 等續漲。由於蘋果預計 9 月中召開新品發表會，相關供應鏈股價開始加溫，然而許多大型蘋概股先前都是外資提款機，線形普遍被破壞得很嚴重，扭轉線形除了需要時間，也需要外資大舉回頭才行，因此若要切入蘋概股，現階段反而可先選擇股本輕巧、線形強勢、較易忽略的 "隱藏版" 蘋概股，當中有哪些個股呢？歡迎加入昇楷 Line@後，到主頁看上週五盤後分析文便清楚囉。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。