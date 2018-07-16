【顧德投顧】紀律化操作、不預設立場。

大盤漲多修正都是非常正常的，目前還是多頭架構，操作請不用預設立場唷。終場大盤下跌 47 點，以 10817 點作收，量能為 1237 億元。

重點持股報告

（8996 高力） 量縮修正續抱即可。

（3035 智原）早盤股價整理完轉強，小創新高囉。

（6213 聯茂）還原權息股價創高後，目前還在相對高檔整理及系統之內，請安心續抱即可。

（6147 頎邦） 股價創收盤新高囉。目前維持強勁整理，未來機會仍舊相當不錯，續抱。

（2360 致茂） 股價創波段新高啦，太棒了，我們會員好股，獲利一檔接一檔。

（6576 逸達） 繼兩天兩根漲停板之後，今天股價再豪邁的大漲 9％左右啦，太棒了，會員獲利持續爆衝中。

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6147 頎邦、6213 聯茂、8996 高力、6576 逸達、3035 智原、2360 致茂。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)