丘鈦科技發盈警 投行券商喊賣 目標價最低降至3.03元

丘鈦科技 (1478-HK) 發盈警，上半年料淨虧損人民幣 5000 萬元，摩根士丹利、野村、信達國際喊賣，下調目標價，最低叫價港幣 3.03 元。今 (16) 日臨近收盤，丘鈦科技股價大跌 12.727%，報港幣 4.8 元。

圖：新浪財經

摩根士丹利發表研究報告表示，相信丘鈦科技有 70-80% 機會在未來 30 天的股價將會下跌。

大摩指，丘鈦科技再次發出盈警，進一步下調上半年的前景，預料期內淨虧損人民幣 5000 萬元 (市場預期上半年純利約人民幣 1 億元)，主要由於受到人民幣貶值、手機攝像頭模組 (CCM) 出貨量增長放緩及產品組合有限改善所拖累。

大摩將丘鈦科技 2018、2019 年每股盈利預測分別下下調 97% 和 14%，維持「減持」評級，並將目標價由港幣 4 元下調至港幣 3.5 元。

野村認為，丘鈦上半年利潤率僅約 6%，低於該行早前預期的約 7%，主要受非營運虧損大於預期及人民幣轉弱所影響。該行降丘鈦今、明 2 年獲利預測分別 63% 及 20% 以反映盈利能力減弱，目標價從港幣 7 元大幅削減至至港幣 4.2 元，評級維持「減持」。

信達國際發表研究報告指出，丘鈦科技未來前景仍充滿挑戰，再下調對丘鈦科技 2018 及 2019 財年度每股盈利預測 65.2% 及 27.1%。

該行重申丘鈦科技「減持」投資評級，並將目標價削減 28.87%，由港幣 4.26 元降至港幣 3.03 元。

信達國際重申，丘鈦現時 20.4 倍的 2019 年預測本益比率並不吸引 (較香港、大陸及台灣上市龍頭企業平均 20.2 倍有溢價)，團高圖元相機模組出貨量占比提升速度較預期緩慢，加上此次盈警將再觸發新一輪盈利下調週期，同時令投資者卻步，維持「減持」 。

報告引述管理層在電話會議中表示，虧損主要受累人民幣兌美元匯率於 5 月 10 日至 6 月 30 日期間大幅貶值約 3.76%，令集團取得的外匯虧損較 5 月份發盈利時所預測的為多；受不同階段不同生產物料的階段性供應短缺影響，攝像頭模組於今年 5、6 月份的實際銷售總量較公司所預測的為少；攝像頭模組和指紋識別模組的產品結構優化進度較預期為慢。

信達國際認為，丘鈦的盈利遠遜市場預期。並指今年丘鈦的出貨量仍然以現有的指紋識別模組為主，而此模組升級空間有限，預期平均售價將繼續受壓。

