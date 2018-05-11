丘鈦科技預期上半年稅前盈餘大減50% 股價暴跌30%

丘鈦科技 (1478-HK) 公佈，預期該集團 2018 年上半年稅前盈餘可能較去年同期大減約 50% 或更多，股價暴跌 30%，臨近收盤跌 29.96%，報港幣 7.06 元。

新浪財經報導，丘鈦科技公告指出，溢利預期減少主要由於綜合毛利率於期內下跌及公司一間聯營公司截止至 2018 年 4 月末取得明顯虧損，而去年同期並無該等虧損。

此外，綜合毛利率下跌主要因為 2018 年前 4 個月中國智慧手機銷售數量出現下跌，由於巿場競爭加劇及為了進一步優化客戶結構、產品結構和擴大產品銷售規模，該集團階段性地採取了進取的價格競爭策略。

公告稱，市場對攝像頭模組小型化的需求持續增長，令得一體化鏡頭的使用更趨普及，由於集團在該類別產品的良率未如預期，導致集團的攝像頭模組產品整體良率有所下降。

集團攝像頭模組及指紋識別模組的產能較去年同期增長超過 50%，但產能稼動率未達預期導致產品綜合折舊成本提高；攝像頭模組及指紋識別模組整體平均銷售價格出現下跌。

野村也發表研究報告指出，丘鈦科技發盈警，預期今年上半年獲利較去年同期最少下跌 50%，相當於毛利率僅 7%，較去年的 11% 明顯下降。該行因此下調丘鈦今明 2 年獲利預測分別 59% 及 43%，以反映其獲利能力惡化。評級則由「中性」下調至「減持」，目標價由港幣 13 元降至 7 元。

該行認為，大陸智慧手機需求放緩，可能會加劇手機攝像頭模組公司之間的競爭。雖然需求似乎正逐步恢復，特別是高端型號，但二線廠商如丘鈦可能會比其他公司更為艱難。

野村相信，隨著智慧手機需求向中及低端機型轉移，及手機價格放緩的趨勢，會使產品組合成為憂慮。丘鈦相機模組的組合在今年上半年傾向於 8mp 及以下，因集團嘗試透過製造非常低百萬圖元的產品，以進入華為的供應鏈，但此等產品預計難有盈利。