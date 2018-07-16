【大行報告】摩通品評北控水務(00371-HK)、粵投(00270-HK)與光控(00165-HK)投資價值

港股沒有方向，恒生指數現報28,429.77點，跌95.67點，跌0.34%；恒生中國企業指數報10,644.52點，跌101.93點，跌0.95%。跌市中要投資股票，摩根大通對3隻股份北控水務集團(00371-HK)、粵海投資(00270-HK)與中國光大控股(00165-HK)輕作品評。

細摩指高槓桿的水務股份股價，自年初至今跑輸大市5%至20%，由於憂慮中國信貸市場收緊，有大型在建項目的企業將較受影響。細摩擔心，北控水務槓桿上升，以及公私合營項目相關風險。

北控水務集團被細摩狠狠地大削目標價，由7.5元大幅降低36%至4.8元，評級由「增持」調低至「中性」。

有強勁資產負債表的粵海投資(00270-HK)被細摩寵幸，摩通建議增持。該行預期，粵海投資8月有機會發盈喜，主要是預期匯兌虧損較低，以及物業盈利較高。

營運現金流顯著增強的中國光大控股(00165-HK)，細摩預期中國光大控股未來三年經常性盈利複合增長率可望達30%。

細摩將粵海投資的目標價由12.4元上調至14.8元；中國光大控股的目標價由14元上調至13.4元。

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