【鐘國忠專欄】領了股利後該作甚麼?!

上市櫃公司的現金股利將陸續發放了! 您做好規劃了嗎?

(一) 外資早已提早規劃

過了 6 月後，所有上市櫃公司都已開完股東會，而除權息行情除了部分公司已在 6 月進行之後，7 月也慢慢進入到高峰，接下來就是進入到發放現金股利的階段，預估今年上市櫃公司將配發現金股利達 1.4 兆元創歷史新高，對於這部分資金的發放，不管您作如何使用，投資人都應該提早謹慎規劃! 當然市場最關注就是台股市值最大公司台積電的資金動向，7/19 為台積電現金股利領息日，預估此次約 2074 億元股息配發到股東手上，而至 8 月初前還有國泰金、富邦金約 550 億元、台塑四寶 1777 億元等大筆現金股利陸續配發。因此台股與市場上可望有一筆資金注入。

由於此次外資將領約 5200 億元股息，外資法人早已提早規劃現金股利入帳的動作，外資預期美元可能升值，而所投資台股的現金又將在 7 月中旬後陸續入帳，如果不考量其原持股規劃比重，則先賣股取現 (未來要入帳的現金) 而換外幣，等到現金股利入帳後，則仍維持原來的持股價值比重，但其卻在貨幣市場適當作一個因應，而從先前新台幣的走勢來看，也符合先前外資的規劃策略。

(二) 您可以作甚麼?

至於投資人因為沒有外資等法人如此多的資金，故較無國際市場匯率波動大的困擾，然而任何資金都要作規畫，如此才能提高資金的應用性，而投資人領了現金股利可以作怎樣規畫? 以下提供 5 點給各位作參考:

1. 續買原配股息的好公司: 領了現金股利之後，您可以將原資金分配到再續買這些配息公司的股票，當然這前提是這家公司長期以來獲利穩定，且配息政策穩定，只要公司每年的配息殖利率高於銀行定存，當然就可再續買這些公司的股票，您不用領了馬上買進，但您可利用大盤下跌時逢低買進，反正這部分是要長期持有規劃，因此降低持有成本，這是最重要的買股原則。

2. 買保險: 領了現金股利之後，也可買一些保險，此時就要看您的收入為何? 如果收入金額不少，則可買一些醫療險與理財投資方面等保險，提高本身的未來安定性；但如果金額較少，則以醫療險為優先，因應未來老年化的到來。

3. 增加 ETF 規劃: 由於國際股市已上漲多年，今年下半年起，全球的投資風險意識逐漸提高，此時您要在乎是如何保本，而非投資報酬率要非常高，因此適當將資金轉進 ETF 投資，也能降低整體投資風險。

4. 學費: 此時也該準備要開始規劃學生放完暑假後的註冊學費，如果投資人沒有這部分的需求困擾，也不妨規劃一筆小額費用充電自己，如進修上課、買書或訂閱專業雜誌。

5. 獎賞自己: 最後也別忘了獎賞自己這一年來的投資辛勞，誠如股利發放就是上市櫃公司將去年的營運果實跟股東們一起分享，您可以規劃帶全家去旅遊、買個新手機、為各百貨公司即將到來的週年慶而血拚規劃等，讓自己也有放鬆的一面。

整體而言，領了現金股利之後，個人可依本身的領取資金多寡而作規畫，讓自己的資金活用，而不是一昧地當錢的奴隸!

