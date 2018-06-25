【羅際夫專欄】奇怪！年金改革應該有更好的方式卻不用

軍人年金改革相關法案日前已在立法院臨時會中三讀通過，七月一日起軍、公、教人員就要適用新的退休金制度，政府號稱這改革讓相關退休基金可以再撐 30 年，但 30 年後呢？講白一點，就只是讓政府財務黑洞擴大速度慢一些而已，沒治本，標也沒完全治。但有沒有更好的制度呢？事實上是有的。



在姐夫主持的兩個電台節目中，曾多次討論私校老師退休金制度，私校退撫基金也曾經面臨財務危機，也有過抗爭與排斥，但經過這幾年的改革，危機漸漸解除，而且績效不賴，私校老師從最初的排斥到慢慢的接受，怎麼做到的？

講太細，大家可能也不懂，也沒興趣看下去，所以講重點，私校退撫舊制在民國 99 年新制實施時有 407 億的財務缺口，新制實施後這缺口就凍結，然後新制就是私校老師要強制提撥資金到個人帳戶，這概念就跟勞退新制是相仿的，差別在於私校是強制提撥，新制勞退則無。

而強制提撥的錢，私校老師可以選擇把錢放在保守、穩健或積極的帳戶，跟勞退新制統一操作不同，老師也能自願增加提撥的金額，而且還有一定的免稅優惠。

實施的成效呢？407 億的財務黑洞到去年底已經填補了 176 億元，將近快一半，而且已過適用舊制的老師退休高峰期，因此未來要領舊制退休金的人保證金額不打折，也一定領得到。

強制提撥的帳戶成績又是如何呢？到去年底為此，保守型帳戶累積報酬率是 8.31%，穩健型是 27.77％，積極型是 27.75%，換算成年化報酬率則分別為 1.72%、5.75％、5.75%，跟同時期的其他退休基金相比，績效相對好。聽說也有些公校教師看到這樣的成績，跟自己擔心未來領不到退休金或愈領愈少的憂心對比，私下詢問可否加入私校個人帳戶制。

我不敢說，這制度絕對好，因為過去在其它國家提撥制也有實行得不順的例子，但管理很重要。從這七年多的經驗看來，我判斷至少目前管理還行，而且應該比七月一日上路的年金改革好吧？大家冷靜想一下，既然要解決財務黑洞，是不是應該想方設法把黑洞填平，然後再想辦法開創財源，而不是只讓黑洞變大的速度變緩，這才合理吧？據姐夫的瞭解，在這兩年的吵吵鬧鬧過程中，年金改革委員會曾邀請私校退撫基金相關人員列席報告了幾次，但不知道為什麼都沒朝這方向討論？

退休靠自己，已是世界年金改革的潮流方向，據姐夫所知，投信投顧公會也很積極在推個人自選退休帳戶制，但在免稅優惠的條件上立馬就被財政部狠狠打了回票，各大退休基金操作績效長期被詬病，甚至還曾有經理人坑殺退休基金的案例，這樣的管理績效，怎麼讓人放心？

姐夫以前跑新聞，對於以下的新聞很反感。那就是主管機關動不動就請投信公司或是四大基金喝咖非要求護盤，甚至一通電話就下指令要加碼，要不然就是要求因應政策發行新基金，這些可都是我們老百姓或是一般投資人的血汗錢，憑什麼要變護盤的子彈？而且最終下場慘烈的例子還真不少。但政府手握這麼龐大資金資源豈願輕易放手呢？

姐夫是贊成年金改革的，但既然要改就要改得有效率，雖然軍公教年改木已成舟，也許多說無益，但未來還有廣大勞工年金的改革，希望這路不要繼續走歪了，30 年後退休金制度變什麼模樣，對我們這一代來說應該沒有任何意義了吧？但現在的年輕人，30 年後會不會跟今日他們的父母爺爺奶奶一樣憂心呢？我沒答案，大家想一想吧！

