中國第二季GDP年增6.7% 消息公布後人民幣急跌

中國國家統計局公佈，第二季 GDP 年成長 6.7%，與預期相符，上半年 GDP 成長幅度年增 6.8%。不過，6 月工業增加值年增 6%，低於預期的 6.8%，亦低於上個月的 6.9%。6 月社會消費品零售總額年率 9.0%，優於預期的 8.8%，上月為 8.5%。消息公布後，人民幣快速走跌，股市跌幅則有所減緩。

初步核算，中國上半年國內生產總值為人民幣 41.8961 兆元 (下同人民幣)，年增 6.8%。以每季來看，第一季年增 6.8%，第二季年增 6.7%，連續 12 季維持在 6.7%-6.9% 區間。中國國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，外部環境不確定性增多，不過上半年經濟平穩，結構調整深入推動，目前正值新舊動能轉換期，品質效益穩步提升。

工業增長來看，6 月工業增加值同比實際增長 6.0%，比上個月下滑 0.8 個百分點。上半年來看，工業增加值年增 6.7%，成長速度比較 1-5 月份回落 0.2 個百分點。從經濟類型來看，國有控股企業增加值年增 7.6%，集體企業下降 1.9%，股份制企業增長 6.7%，外商及港澳臺商投資企業增長 6.2%。

圖自中國統計局

至於 6 月社會消費品零售總額 3.0842 兆元，年增 9.0%。其中，限額以上單位消費品零售額 12448 億元，成長 6.5%。1-6 月份，社會消費品零售總額 18.0018 兆元，年增 9.4%。其中，限額以上單位消費品零售額 6.9938 兆元，成長 7.5%。

圖自中國統計局

相關資料公佈後，人民幣快速走跌，股市跌幅減緩，離岸人民幣兌美元在資料公佈後急跌 100 點，至截稿前累計跌近 250 點，報 6.7232。在岸人民幣兌美元跌破 6.7 關卡。中金所 10 年期國債期貨漲幅略微收窄。上証綜指、深証成指、創業板指跌幅同樣趨緩。