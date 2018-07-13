下半年逆風多 陸海關總署：外貿進出口將面臨挑戰

中國海關總署今 (13) 日公佈，今年上半年出口年增 4.9%，進口年增 11.5%；貿易順差人民幣 9,013.2 億元，目前貿易順差已連續 8 季年增收窄，強調上半年進出口穩中有進，但下半年國際不確定因素多，中國外貿進出口平穩將面臨挑戰。

海關總署公佈，上半年中國貨物貿易進出口總值為人民幣 14.12 兆元，比去年同期成長 7.9%。其中，出口人民幣 7.51 兆元，成長 4.9%；進口人民幣 6.61 兆元，成長 11.5%；貿易順差 9013.2 億元，收窄 26.7%。

海關總署新聞發言人黃頌平表示，上半年外貿進出口穩中有進，結構有所優化，但強調下半年隨著國際環境不確定性提升，外貿進出口平穩運行將面臨挑戰。

至於今年上半年中美貿易數據，中國對美國進出口是人民幣 1.93 兆元，年增 5.2%，占中國外貿總值 13.7%，為中國第二大交易夥伴。其中，對美出口人民幣 1.39 兆元，成長 5.7%，自美進口 5379.7 億元，成長 4%。

黃頌平指出，7 月 6 日，美國啟動了對中國部分產品加征關稅的措施後，中國也相應採取了反制措施。目前來看，這項貿易爭端肯定會對中美貿易帶來一定影響，也會對全球貿易帶來極為不利影響。他表示，下半年國際環境不確定因素較多，特別是當前個別國家的單邊主義、貿易保護主義措施，將對全球貿易的穩定發展帶來挑戰。

針對先前外電報導，在中美貿易戰反制措施中，中國會把自美國進口的貨品在海關檢查的時間比較長，對此黃頌平澄清，會依法依規對所有的進出境貨物進行監管，不會去做所謂「故意延長」。

美國本週再度公佈 2000 億美元中國商品徵稅清單後，一度引發中國股匯大跌。不過，在恐慌情緒宣洩後，今 (13) 日中國股市相對平穩，截至午盤小跌 0.12%。從盤面上看，生物製品、醫療改革、乳業類股漲幅居前，採掘服務、智慧財產權保護、數位中國類股跌幅較大。

A 股今日走勢 (圖自新浪財經)

至於日前一度跌破 6.72 大關的人民幣，從昨日開始跌勢稍止拉回，截至目前為止在岸人民幣報 6.6728，小貶 0.075%。離岸人民幣報 6.6871，小升 0.0015%。