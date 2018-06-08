節能產品出貨成長 中光電5月合併營收46.63億 月增6%

中光電 (5371-TW) 今 (8) 日公布 5 月合併營收 46.63 億元，月增 6%，年增 23%，主要來自節能產品中 EMS 出貨成長帶動，但整季仍屬淡季，預估 6 月節能產品出貨約與 5 月相當；影像產品部分，6 月出貨在標案出貨帶動下，預估月增可達 1 成，第 2 季整體出貨可望較首季及去年同期成長；累計前 5 月合併營收 214.42 億元，年增 8%。

中光電指出，影像產品 5 月整體出貨量約 10.3 萬多台，因 3-4 月份標案及運動賽事帶動燈泡機種大量鋪貨，基期墊高，造成 5 月出貨量月減 14%；5 月影像產品合併營收約 14.4 億元，由於固態光源及工程機種出貨比重增加，平均單價較 4 月增加 8%，因此營收僅月減 8%。

影像產品累計今年前 5 月出貨量約 54.3 萬多台，營收約 71.74 億元，分別較去年同期成長 10% 及 18%；預估影像產品 6 月在標案出貨帶動下將月增 1 成左右，第 2 季整體出貨量將較第 1 季及去年同期成長。

節能產品 5 月份合併營收 21.5 億元，月增 5.5%，其中 EMS 生意營收約 13.91 億元，月增 15%；ODM 產品營收約 6.27 億元，月減 10%；5 月節能產品整體出貨量約 3960 萬片 / 台，月增 4%。

累計今年前 5 月節能產品營收約 102.41 億元，出貨量約 1907 萬片 / 台，分別較去年同期減少 3% 及 2%；中光電指出，在淡季效應下，預估節能產品 6 月整體出貨量將與 5 月相當。