傳亞航正與空巴洽談額外100架A321客機訂單 價值130億美元

業內消息人士透露，在該公司 CEO Tony Fernandes 與空中巴士談判擴大大型 A330 噴氣式客機訂單的同時，亞洲航空 (AirAsia) 正與空中巴士討論購買額外 100 架 A321 噴氣式客機的可能性。

兩位消息人士指出，Fernandes 可能出席本週在英國舉行的 Farnborough 航空展，雙方將試圖在同意全部或部分綜合寬體和窄體客機購買訂單中，敲定一個基本協議。

然而，其中一位消息人士表示，目前尚不清楚這筆交易達成，空中巴士接獲的新訂單金額會有多少，因為亞航這家廉價航空公司對現有訂單和新增訂單的價格和規模進行大幅的討價還價。

另一位人士則表示，任何交易都可能涉及現有客機訂單的大量轉換或「流失」。亞航已經訂購了 600 架噴氣式飛機，但其中三分之二還沒交機。

據《彭博社》報導，亞航最多可能訂購 100 架單走道 A321 噴氣式客機，售價 130 億美元。

第三個消息來源表示，談判可能涉及由小型客機升級，這可能會觸及新訂單。

空中巴士一方面想多賣一些客機，但又想保住獲利率 （圖: AFP）

選擇機型凸顯了亞航業務擴展時的複雜性。但是，儘管有 100 架客機訂單的誘惑，所有人都在關注亞航是否會確認 A330neo 客機訂單，因為較小的單走道客機銷售比較沒有問題。

這家亞洲最大的廉航公司數月來一直態度反覆，不願明確表達它是否會確認其稍早訂購 66 架升級版 A330neo 的交易；波音公司 (BA-US) 則在一旁觀望，該公司一直希望用其 787 夢幻機取代該訂單。

談判代表們表示，空中巴士需要再強化推銷其 A330neo，並希望在 Fernandes 出席 Farnborough 航空展時確認並擴大他的訂單。

這是因為失去 A330neo 的最大買家可能會讓銀行業收緊為其他航空公司提供同款機型的融資，對銷售的衝擊更大。

不過，消息人士指出，雙方關係在最近空中巴士管理階層變動後降溫。

亞航的訂單是空中巴士與最大亞洲客戶間關係有所改善的證明，但空中巴士也表示要力爭獲利率。

金融業猜測，亞航將要求 A321neo 高達 60% 的折價，A330neo 則為三分之二。標準業界的折價接近 50%。