北歐各大銀行P27計畫明年登場 預計「秒結」外匯及跨國帳戶

北歐各大銀行預計明年將推出新的金融基礎設施，承諾轉帳速度領先全球。

據了解，北歐的銀行目標是希望無論哪種貨幣，在幾秒鐘內可完成匯款及帳戶結算動作。此計畫名為「P27」將涉及生活在瑞典、挪威、丹麥、和芬蘭的 2700 萬人，以已經創建的智能手機支付應用的成功為基礎，打造北歐新金融時代。

目前北歐國家也擁有多起手機付款應用，如瑞典的 Swish、挪威的 Vipps、和丹麥的 MobilePay 等。

瑞典銀行家協會 (Swedish Bankers' Association) 金融基礎設施副主任 Henrik Bergman 表示，支付基礎設施不是隨時都可以輕鬆改變的，更加展現了此計畫的偉大。

因客戶不再完全依賴銀行提供的金融服務，而開始轉向網路銀行及手機應用，P27 計畫試圖給予北歐的各大銀行一個跨境性質的區別。更重要的是，交易不會面臨現有支付應用程式的相同金額上限。

Bergman 表示，銀行及客戶可能需要對基本設置進行重大更改才能參與計畫，並適應一些全新的東西。

Danske Bank 丹麥銀行業務負責人 Jesper Nielsen 表示，P27 背後的銀行們預計將在今年年底前選擇一家公司來指導該項目，並在 2019 年首次執行付款業務。Danske 和 Nordea Bank 是該項目背後的 7 家銀行之一。

獲得這種基礎設施是金融業未來成功的關鍵。Nielsen 認為支付業務是擁有最明顯競爭的地方，界面將如同分行般的與客戶做互動，成為金融業的新貴。

P27 也迫切希望確保他們的項目能夠有助於塑造歐洲範圍的結算系統。挪威、瑞典、和丹麥都各有自己的貨幣，但芬蘭使用歐元。

Nielsen 提道，將這 4 種貨幣連接到一個共同的跨境支付系統將為銀行們提供一些槓桿作用，也將製定歐洲清算系統的標準。

P27 計畫仍與中央銀行進行磋商，因為所有交易最終都會通過他們的系統。