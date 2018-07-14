複製阿里模式 亞馬遜要借「美版雙十一」發力廣告收入

亞馬遜目前正說服它的廣告客戶加大力度投放廣告，為下周的美版「雙十一」Prime Day 做準備。

據英國《金融時報》消息，廣告商家稱，亞馬遜已建議他們將廣告預算和關鍵字的競價擴大至目前的兩到三倍。

亞馬遜的 Prime Day 始於 2005 年，其全球訂閱用戶目前超過 1 億。會員通過付費訂閱可獲得免郵費等服務。下周一開始，將有大量客戶在亞馬遜上購買優惠商品。

廣告業務雄起

亞馬遜財報顯示，去年亞馬遜廣告收入 28 億美元，廣告業界和分析師都看好亞馬遜的廣告業務前景，預計 2019 年其廣告收入增一倍至 66 億美元。

今年 4 月，華爾街投資銀行 Jeffery 預測，在線廣告將成為亞馬遜最具盈利能力的業務，亞馬遜的廣告業務銷量每年增長 43%，預計到 2022 年其廣告業務將會為公司帶來 220 億美元的收入。

Google 和 Facebook 可謂亞馬遜廣告業務的強勁對手。Google 的搜尋廣告業務模式，為 Google 留下搜尋和瀏覽數據；Facebook 的優勢在於可以精準地向消費者營銷。

亞馬遜作為全球最大的電商平台，用戶基礎毋庸置疑，也有著與對手不同的優勢。金融時報援引就職於亞馬遜諮詢夥伴 BuyBox Experts 的 Jordache Perozzo 的觀點稱，對於廣告主來說，用戶購買行為產生的數據比搜尋產生的廣告轉化率要高得多。

廣告主和亞馬遜的自營業務也開始出現競爭。金融時報稱，廣告主為了能夠在 Prime Day 關鍵詞搜尋結果中排名靠前，付給亞馬遜的費用不斷上升，但亞馬遜也在 Prime Day 優惠期間大力營銷自己的產品，例如智能音箱。

『新聞來源／華爾街見聞』