波音執行長：貿易戰恐增加供應鏈成本 尋求妥善解決爭端

由於擔心美中貿易戰的風險，波音公司 (BA-US) 正積極在幕後工作，以避免局勢惡化。執行長 Dennis Muilenburg 表示，受關稅影響，可能提高供應鏈成本，但目前關稅只是建議並未落實，還未影響公司業務。

Muilenburg 正準備參加週一開幕的 Farnboroug 航空展，他表示，航空業在全球帶來了經濟效業，而關稅無疑會推高飛機製造商的成本，因此，波音期望能找到解決貿易爭端的「替代方案」。

Muilenburg 強調，他們與美國及中國政府都保持連繫，白宮也了解公司的主張。供應鏈現在是遍布全球的複雜網路，關稅會影響供應鏈成本。

分析師估計，波音訂單中約有 20-25% 的訂單來自中國客戶，藉以支持數千個美國工作機會。

本月美國對中國 340 億美元進口商品課徵關稅，作為回應，中國也對豬肉、黃豆等同價值商品課稅。而川普進一步表示，會對 2000 億美元商品再課關稅，中國已經表示會報復。

此外，美國先前對鋼鋁課稅，也引來歐盟、墨西哥、加拿大的不滿，人們擔心，多重貿易爭端將減緩全球經濟增長。

Muilenburg 表示，波音尚未感受到任何關稅對業務的影響，但密切關注有關潛在懲罰行動的言論。

儘管如此，波音公司今年還沒有接到中國航空公司的訂單，而中國飛機租賃 (1848-HK) (CALG) 已經在去年 12 月，向 Airbus 訂購 50 架 A320neo 系列飛機，總目錄價約 54.2 億美元。